¿Universidad del Perreo? Wisin sorprende con proyecto para preservar la historia del reguetón

El reguetón tendrá un espacio dedicado a estudiar su historia, evolución y cultura. Wisin sorprendió con un proyecto que busca llevar este género musical a un nuevo terreno, con una propuesta que ya despierta curiosidad entre sus seguidores.

La iniciativa contempla una bnstitución con sede en Puerto Rico, materias relacionadas con el ritmo, la historia del reguetón y el flow, además de programas de intercambio y becas. Conoce los detalles de la Universidad del Perreo (UDP), su fecha de apertura y lo que se sabe sobre la preadmisión.

Universidad del Perreo? Wisin sorprende con proyecto IG: @wisin

¿Qué es la Universidad del Perreo que anunció Wisin?

La Universidad del Perreo es un proyecto impulsado por el cantante de reguetón Wisin, que pretende estudiar, preservar y difundir la historia y evolución del género.

El anuncio ocurrió este martes 18 de agosto de 2026, a través de las redes sociales oficiales del cantante, donde explicó que durante sus más de 30 años de carrera ha visto cómo el sonido urbano pasó de las calles a convertirse en un fenómeno internacional.

Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios.

Por ello, considera que existe una responsabilidad de proteger la memoria y el legado de una cultura que transformó la industria musical.

Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP).

La iniciativa también tiene un componente cultural. La página de la Universidad del Perreo la presenta como una institución dedicada al estudio, preservación y avance del perreo como una disciplina cultural, artística y científica.

Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece.

La propuesta tampoco surgió de la nada. La marca “Universidad del Perreo” aparece en registros de propiedad intelectual vinculados con La Base Music Group, LLC, compañía relacionada con Wisin.

En Estados Unidos existe una solicitud de marca presentada el 30 de marzo de 2026 que contempla, entre otras categorías, servicios educativos, de entretenimiento y productos relacionados con música.

Universidad del Perreo? Wisin sorprende con proyecto IG: @wisin

Universidad del Perreo: ¿qué materias se podrán estudiar?

Uno de los detalles que más curiosidad ha provocado son las materias que formarán parte de la propuesta académica.

Aunque todavía no se ha publicado un programa completo, la información disponible en el sitio web de la Universidad menciona tres áreas:

Docencia: cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow.

Investigación: Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

Extensión: programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.

La selección de estas áreas refleja el objetivo de abordar el reguetón más allá de sus canciones. La historia del género permitiría revisar sus raíces y evolución, mientras que conceptos como el dembow y el flow apuntan hacia elementos musicales y culturales que forman parte de su identidad.

Por ahora, no se conocen todos los detalles sobre las carreras, duración de los programas, profesores, costos o certificaciones. Por ello, no debe confundirse la propuesta anunciada por Wisin con una universidad tradicional cuyos planes académicos ya estén completamente publicados.

La información disponible corresponde a la etapa inicial del proyecto y se espera que durante los próximos días se conozcan más detalles.

Universidad del Perreo? Wisin sorprende con proyecto IG: @wisin

¿Dónde estará la Universidad del Perreo de Wisin y cuándo abrirá?

La Universidad del Perreo tendrá su sede en Cayey, Puerto Rico, una ubicación estrechamente vinculada con el origen y desarrollo de la cultura urbana puertorriqueña.

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, la apertura oficial está prevista para el miércoles 2 de septiembre de 2026. El sitio de la institución mantiene una cuenta regresiva para esa fecha.

La elección de Puerto Rico tiene un significado especial para la iniciativa. Wisin pertenece a una generación de artistas que ayudó a llevar el reguetón puertorriqueño a una audiencia internacional y que fue parte de la transformación de la música urbana durante las últimas décadas.

El propio cantante utilizó su trayectoria como argumento para explicar la creación de la UDP. En su comunicado destacó el recorrido del género desde sus raíces en la calle hasta su expansión por diferentes partes del mundo.

Hasta el momento, la información pública se concentra en la sede, la fecha de apertura y el concepto general de la institución. Todavía quedan por conocerse detalles sobre las instalaciones, el calendario académico y la modalidad de las clases.

Universidad del Perreo? Wisin sorprende con proyecto Captura de pantalla

¿Cómo inscribirse a la Universidad del Perreo? Esto se sabe de la preadmisión

La Universidad del Perreo ya habilitó una preadmisión a través de su plataforma digital.

Los interesados pueden registrarse para recibir información sobre el proyecto, aunque este proceso todavía no equivale necesariamente a una inscripción universitaria tradicional. La plataforma de la UDP permite proporcionar datos de contacto para conocer las novedades de la institución.

Por ello, quienes quieran formar parte del proyecto tendrán que esperar a que se publiquen los requisitos definitivos.

Entre los datos que todavía no están disponibles de manera completa se encuentran el costo de inscripción, las colegiaturas, los requisitos académicos, la edad mínima, la duración de los programas, la modalidad de estudio y el tipo de certificación.

También se ha mencionado la posibilidad de becas e intercambios, aunque todavía no existen suficientes detalles públicos para conocer cómo funcionarán estos programas.

La página de la Universidad del Perreo, sin embargo, ya permite a los usuarios mostrar su interés en el proyecto y mantenerse al tanto de los próximos anuncios.

Por ahora, la Universidad del Perreo se encuentra en su etapa inicial, con una plataforma de preadmisión y una apertura anunciada para septiembre. Será entonces cuando puedan conocerse con mayor precisión sus programas, funcionamiento y alcance.

Lo que comenzó como un anuncio inesperado de Wisin ya tiene nombre, proyecto, sede y fecha de apertura. Ahora falta conocer si la Universidad del Perreo logrará convertir la historia del reguetón en una verdadera experiencia académica.