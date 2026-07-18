Venezuela confirma 5 mil 119 fallecidos tras el doble terremoto

El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio ha dejado 5 mil 119 muertos confirmados, según el balance oficial publicado este sábado por las autoridades.

El parte sumó 50 decesos nuevos en las últimas 24 horas, mientras se cumplen 24 días desde los sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron destrozos especialmente en La Guaira, estado costero ubicado a tan solo 40 minutos de Caracas.

La cantidad de heridos se mantiene sin cambios en 16 mil 740, según la información publicada en Telegram por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

En La Guaira continúan las labores de recuperación de cuerpos de entre los escombros de decenas de edificios colapsados. Los familiares mantienen la esperanza de dar digna sepultura a las víctimas de los temblores.

En muchas calles hay maquinaria pesada, necesaria para remover las pesadas losas de concreto y metal que obstaculizan la búsqueda en los 190 edificios derrumbados, según cifras oficiales. Otras 856 estructuras también sufrieron daños.

Unas 17 mil 907 personas quedaron sin vivienda y más de 21 mil 470 están en los 107 campamentos transitorios que levantó el Gobierno mientras busca una solución a la crisis habitacional.

Cientos de familias viven ahora en carpas bajo condiciones de hacinamiento.

Las autoridades evitan hablar de la cantidad de desaparecidos, pero la ONU proyectó desde el primer día posterior a los sismos unas 50 mil.

Reconstrucción avanza entre dificultades

A casi un mes de los terremotos, Venezuela continúa en una fase crítica de recuperación marcada por la búsqueda de víctimas, la remoción de escombros y la atención a miles de damnificados.

En desastres de esta magnitud es habitual que el número de fallecidos aumente con el paso de los días conforme avanzan las labores de rescate e identificación de cuerpos atrapados bajo estructuras colapsadas.

El impacto sobre la infraestructura ha sido considerable. Además de los edificios que colapsaron, cientos de inmuebles presentan daños estructurales que deberán ser evaluados antes de una eventual reconstrucción.

La rehabilitación de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y redes de servicios básicos representa uno de los principales desafíos para las autoridades y requerirá un proceso que podría extenderse durante varios años.

La situación en los campamentos temporales sigue siendo motivo de preocupación para organismos humanitarios.

Miles de personas permanecen alojadas en refugios provisionales, donde el acceso continuo a agua potable, alimentos, atención médica y saneamiento resulta esencial para evitar brotes de enfermedades y atender las necesidades de la población desplazada, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Diversas agencias internacionales han señalado que la recuperación dependerá tanto de la asistencia humanitaria inmediata como de la disponibilidad de recursos para la reconstrucción.

Expertos en gestión de desastres consideran prioritario fortalecer la infraestructura con criterios de resiliencia sísmica, mejorar los sistemas de respuesta ante emergencias y garantizar apoyo económico y social a las familias que perdieron sus hogares y medios de vida.