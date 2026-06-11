"¿Por qué dicen que me parezco a Galilea?": Toñita revela que siempre la confunden con la conductora

Las redes sociales suelen convertirse en el lugar donde los famosos reciben todo tipo de comentarios. Algunos hablan de su trabajo y muchos se enfocan en su apariencia física.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con Toñita, quien decidió abordar un tema que, según contó, escucha constantemente desde hace mucho tiempo: las personas que aseguran que tiene un parecido con Galilea Montijo.

Lejos de molestarse, la cantante veracruzana tomó la situación con buen humor y aprovechó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre el tema.

Según explicó, aunque entiende por qué algunas personas hacen la comparación, ella no considera que exista un parecido tan evidente entre ambas figuras del espectáculo.

"No me parezco", asegura la cantante

Durante el video que compartió con sus seguidores, Toñita habló de manera relajada y sin filtros sobre los comentarios que recibe.

La intérprete reconoció que en algunas ocasiones podría existir cierto parecido, pero dejó claro que no cree que sean físicamente iguales.

¿Por qué dicen siempre que me parezco a Galilea? No me parezco. A veces nos damos un aire, pero no, ella es muy bonita. Digo, no es que me sienta fea, pero... eh, a lo mejor por morena, pero bueno, no sé. Pero no, ¿ustedes qué opinan?

Las palabras de la cantante rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a dividirse entre quienes consideran que sí existe cierto parecido y quienes creen que ambas tienen rasgos completamente distintos.

Incluso le hizo una petición a Galilea Montijo

Lo que más llamó la atención fue que Toñita decidió involucrar directamente a Galilea Montijo en la conversación.

Entre bromas, la artista lanzó una invitación para que la popular conductora también diera su opinión sobre el tema y ayudara a resolver el debate que se ha generado entre los usuarios de internet.

¿Me parezco a Galilea Montijo? ¡Galilea, haznos un favor! Dinos si me parezco a ti. Yo digo que no, porque tú estás muy bonita y yo tengo mi bonitez... ¡mi bonitez! Pero ¿ustedes qué opinan? Mmm, dígannos, por favor.

La espontaneidad de Toñita fue uno de los aspectos más comentados por los usuarios, quienes destacaron el sentido del humor con el que abordó una situación que para muchos artistas podría resultar incómoda.

Las comparaciones entre celebridades son frecuentes

No es raro que figuras públicas sean comparadas entre sí por los fanáticos. En muchas ocasiones, los usuarios encuentran similitudes en los rasgos físicos, el estilo, la voz o incluso la personalidad de los famosos.

Sin embargo, estas comparaciones suelen generar debates interminables en redes sociales, ya que cada persona percibe de manera diferente los parecidos.

En el caso de Toñita y Galilea Montijo, la conversación parece haberse mantenido viva durante varios años, al grado de que la cantante decidió hablar públicamente sobre el tema.

Toñita conquista a sus seguidores con autenticidad

Más allá de si realmente existe o no un parecido con Galilea Montijo, lo cierto es que la publicación volvió a demostrar una de las características que más aprecian los seguidores de Toñita con su autenticidad.

La cantante se mostró natural, divertida y sin temor a reírse de sí misma. De hecho, la expresión "yo tengo mi bonitez" se convirtió rápidamente en uno de los comentarios favoritos de quienes reaccionaron al video.

Mientras tanto, el debate continúa abierto. Algunos usuarios aseguran que ambas comparten ciertos rasgos físicos, mientras que otros consideran que la comparación está lejos de la realidad.

Toñita

Por ahora, la gran incógnita sigue siendo si Galilea Montijo responderá al llamado de Toñita y dará su veredicto sobre uno de los parecidos más comentados entre los seguidores de ambas celebridades.