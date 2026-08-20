¿Por qué Demi Lovato dejó Sunny entre estrellas cuando la serie era un éxito?

Demi Lovato era una de las figuras más reconocibles de Disney Channel cuando dejó Sunny entre estrellas antes de una nueva temporada.

Su ausencia no solo sorprendió a los seguidores de la serie, también obligó a Disney a modificar uno de sus programas juveniles más populares.

La razón detrás de que Demi Lovato dejara Sunny entre estrellas

La salida de Demi Lovato de Sunny entre estrellas estuvo relacionada con una decisión personal que tomó después de atravesar varios problemas de salud.

La cantante y actriz determinó que regresar a las grabaciones podía interferir con el proceso de recuperación que había iniciado meses antes.

En noviembre de 2010, Lovato abandonó una gira que realizaba junto a los Jonas Brothers y entró a un centro de tratamiento. En ese momento tenía 18 años y llevaba varios años trabajando frente a las cámaras y desarrollando su carrera musical.

Con el paso del tiempo, la artista habló sobre los problemas que enfrentaba durante aquella etapa. Lovato reveló que había lidiado con un trastorno alimentario, autolesiones y dificultades emocionales que requerían atención fuera de las exigencias de su agenda profesional.

Después de terminar el tratamiento, apareció una decisión importante. Disney esperaba continuar con Sunny entre estrellas, pero eso implicaba que Lovato regresara a una rutina de grabaciones mientras todavía trabajaba en su recuperación.

En abril de 2011 se confirmó que Demi Lovato no regresaría a la serie. En lugar de retomar su papel como Sunny Munroe, optó por concentrarse en su salud y continuar su carrera a través de la música.

Demi Lovato protagonizó Sunny entre estrellas en Disney Channel. Disney Plus

¿La presión de regresar a televisión influyó en su decisión?

Sunny entre estrellas dependía en gran parte de Lovato. La historia seguía a Sunny Munroe, una adolescente que conseguía un lugar en el elenco de un programa de comedia llamado So Random! y debía adaptarse a su nueva vida dentro de la televisión.

Eso convertía a Demi en el centro de buena parte de las grabaciones. Volver al programa suponía retomar horarios, cámaras y las responsabilidades que acompañaban a una producción de Disney Channel.

Lovato consideró que regresar en esas condiciones no era lo adecuado para su recuperación. Su decisión también marcó una diferencia respecto a otros casos en los que una estrella juvenil abandona una producción por conflictos contractuales o para aceptar otro proyecto.

Demi Lovato dejó Sunny entre estrellas en 2011. IG ddlovato

Demi Lovato ya era una de las grandes estrellas de Disney

Antes de protagonizar Sunny entre estrellas, Demi Lovato había conseguido reconocimiento internacional gracias a Camp Rock, película de Disney Channel estrenada en 2008 en la que interpretó a Mitchie Torres junto a los Jonas Brothers.

Ese mismo año lanzó Don’t Forget, su primer álbum de estudio. Poco después llegó Here We Go Again, trabajo que reforzó su carrera fuera de la actuación y mostró que su futuro no dependía únicamente de Disney Channel.

Sunny entre estrellas se estrenó en 2009 y colocó a Lovato al frente de su propia serie. El programa mezclaba las historias personales de sus protagonistas con sketches del ficticio So Random!, el show en el que trabajaban Sunny y sus compañeros.

La producción alcanzó dos temporadas con Demi como protagonista. Sin embargo, los acontecimientos de finales de 2010 hicieron imposible continuar con el plan original para una tercera entrega.

Demi Lovato priorizó su recuperación tras dejar la serie de Disney. IG ddlovato

¿Qué pasó con Sunny entre estrellas después de la salida de Demi Lovato?

Disney Channel decidió conservar parte del concepto, pero Sunny entre estrellas no continuó como la misma serie sin Demi Lovato. En su lugar, el canal convirtió el programa ficticio que aparecía dentro de la historia en una producción independiente.

Así nació So Random!, conocida en Latinoamérica como ¡Qué onda!. El proyecto mantuvo a varios integrantes del reparto y dejó de seguir la vida de Sunny Munroe para concentrarse en sketches de comedia.

El cambio permitió que actores como Tiffany Thornton, Sterling Knight, Brandon Mychal Smith, Doug Brochu y Allisyn Ashley Arm siguieran vinculados al universo de la serie sin tener que sustituir directamente al personaje de Lovato.

So Random! se estrenó en Estados Unidos en junio de 2011 y contó con una temporada. Aunque partía del mismo programa que aparecía dentro de Sunny entre estrellas, funcionaba bajo un formato diferente y sin Demi Lovato como protagonista.