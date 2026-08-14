Camp Rock 3: La emotiva charla sobre salud mental que Demi Lovato dio a los nuevos actores

¡¿Están listos, Camp Rockers?!

Uno de los secretos mejor guardados por Disney desde que se anunció el rodaje de Camp Rock 3, fue que Demi Lovato sólo participaría como productora ejecutiva en la cinta. Y aunque los fans crearon infinidad de teorías respecto a que Mitchie Torres sí tendría una participación en esta tercera parte, no fue hasta el pasado lunes cuando dichas teorías se confirmaron al filtrarse las primeras imágenes de Demi reencarnando como su entreñable personaje.

“Para mí fue muy sanador y nostálgico formar parte de esta película, y estoy muy feliz”, declaró Lovato para People en Los Ángeles durante la premiere, donde el elenco original se reencontró y se unió a la nueva generación a la que ahora le ceden el paso.

Camp Rock representa un parteaguas en la carrera de Demi pues, pese a que comenzó su camino desde que era una niña apareciendo en programas como Barney y sus amigos, fue hasta que dio vida a Mitchie Torres cuando el mundo volteó a verla y la reconoció como actriz y cantante. De ahí despegó su carrera para sumar nueve discos de estudio hasta el momento, siendo It’s Not That Deep el más reciente.

Pero ahora, 18 años después del lanzamiento de la primera parte de la trilogía, es el turno de Demi de amadrinar a una nueva generación de estrellas Disney, a quienes les dio una charla motivacional cuando conoció a los nuevos campistas.

“No tengan miedo de pedir tiempo libre, cuídense primero”, dijo. “Es muy importante que cuiden su salud mental para que puedan hacer otras cosas que quieran hacer, como actuar y presentarse, pero si no cuidan su salud mental o si se agotan, todo eso puede desaparecer, así que es importante que se cuiden”.

Las palabras de la cantante resuenan más fuerte cuando recordamos que, pese a su exitosa carrera, Demi fue una de las tantas estrellas adolescentes que cayeron en adicciones y trastornos alimenticios.

Desde los 15 años hasta los 25, Lovato luchó, recayó, estuvo sobria durante seis años y, un mes después de romper el trabajo que logró en su rehabilitación, llegó el episodio más crítico de su vida: en 2018, una sobredosis le causó tres derrames cerebrales y un infarto. Casi pierde la vida, confirmó la misma cantante en su documental Dancing with the Devil.

Los médicos le dijeron que cuando la encontraron, de no haber sido trasladada de emergencia a un hospital, le quedaban entre cinco y 10 minutos de vida. Pero la recuperación no fue inmediata, porque permaneció internada durante dos semanas y después fue llevada a un centro de rehabilitación.

Demi Lovato regresa como Mitchie Torres después de 16 años. Grosby Group

Cuando salió, probó un método llamado California Sober, en el que se permite el consumo moderado de marihuana y alcohol, pero meses después Demi admitió que eso no funcionaba para ella. “Sobria es la única manera”, compartió en redes sociales en 2021.

Pero su lucha contra las sustancias no es el único reto que enfrentó, porque la estrella de Disney también fue diagnosticada con bulimia nerviosa como consecuencia de estar lidiando constantemente con comentarios negativos respecto a su aspecto físico.

“Daba conciertos con el estómago vacío. Estaba perdiendo la voz por los vómitos. Me automedicaba. No tomaba medicamentos para la depresión y, literalmente, estaba tan desequilibrada emocionalmente que me desquité con alguien que significaba mucho para mí”, compartió la cantante en 2011 tras tener un incidente con una de sus bailarinas durante la gira en Sudamérica de los Jonas Brothers y Camp Rock 2: The Final Jam.

A consecuencia de ello, abandonó la gira e ingresó inmediatamente en Timberline Knolls, un centro de tratamiento residencial en Illinois para mujeres que luchan contra la adicción y los trastornos alimenticios, en donde aprendió a encontrar mejores maneras de lidiar con sus emociones. “Por primera vez en mi vida, empecé a sentir”, aseguró.

Por eso, para Demi es importante acompañar a esta nueva generación y guiarla no sólo en el ámbito artístico, sino también en lo emocional. “Estamos abriendo camino para que la nueva generación brille con luz propia. Y es realmente emocionante ver a actores e intérpretes seguir nuestros pasos, tener su momento de gloria y estoy deseando ver el resultado final”, compartió en un podcast previo al estreno.

I gotta find you

Los Jonas Brothers también forman parte de esta tercera entrega de Camp Rock, aunque al igual que Demi, su aparición esta vez no es protagónica y se limita a algunos cameos. Nick, Joe y Kevin interpretan nuevamente a Nate, Shane y Jason Gray, respectivamente. Esta vez, la historia comienza cuando Connect 3 pierde a su telonero para una importante gira de reunión, y regresan a su querido Camp Rock para descubrir a la próxima gran estrella. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances.

Disney+

Los nuevos campistas Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean se unen a la nueva película original de Disney Channel, repleta de música. Por su parte, María Canals-Barrera vuelve a darle vida a Connie, mamá de Mitchie Torres.

Camp Rock 3 fue grabada el año pasado en Vancouver y estrena hoy a través de Disney+.