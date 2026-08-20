¿El Pirru es hijo de Jacqueline Andere? Esta es la verdad sobre su parentesco

Este 20 de agosto, Jacqueline Andere celebra su cumpleaños, una fecha que pone nuevamente los reflectores sobre la reconocida primera actriz y su trayectoria dentro del espectáculo mexicano. Con motivo de esta celebración, también surge una curiosidad sobre su vida familiar: ¿qué parentesco tiene realmente con José María Fernández “El Pirru”?

La vida de José María Fernández, conocido como “El Pirru”, ha estado relacionada con algunas de las figuras más conocidas del espectáculo mexicano. Su matrimonio con Mariana Levy, su posterior relación con Ana Bárbara y su vínculo con la familia de la actriz Jacqueline Andere han generado interés entre el público durante años.

Foto: Instagarm chanaandere

¿Quién es José María Fernández “El Pirru”?

José María Fernández es un arquitecto mexicano que alcanzó notoriedad pública principalmente por su relación con Mariana Levy, hija de la periodista y conductora Talina Fernández.

Mariana y El Pirru estuvieron casados y tuvieron dos hijos, Paula y José Emilio. La pareja permaneció junta hasta la muerte de la actriz en 2005.

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Posteriormente, José María Fernández inició una relación con la cantante Ana Bárbara, con quien tuvo un hijo llamado José María.

¿Qué ocurrió con Mariana Levy?

Mariana Levy murió el 29 de abril de 2005, cuando tenía 39 años. La actriz sufrió un infarto agudo de miocardio después de vivir un momento de gran tensión durante un presunto intento de asalto en la Ciudad de México.

Su fallecimiento provocó una gran conmoción en el mundo del espectáculo y marcó un antes y un después para su familia.

Después de la muerte de Mariana, surgieron diferencias entre El Pirru y Talina Fernández, principalmente relacionadas con la situación de los hijos de la actriz y asuntos familiares.

Después del fallecimiento de Mariana Levy, José María Fernández comenzó una relación sentimental con Ana Bárbara. El romance generó numerosos comentarios debido al poco tiempo que había transcurrido desde la muerte de Mariana.

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La pareja posteriormente tuvo un hijo, José María, y durante varios años ambos formaron una familia.

La vida sentimental de El Pirru también ha sido ampliamente comentada debido a sus distintos matrimonios y relaciones.

¿Jacqueline Andere es la mamá de El Pirru?

La respuesta es no. Jacqueline Andere no es la madre biológica de José María Fernández.

La actriz estuvo casada durante más de tres décadas con el escritor y director José María Fernández Unsain, quien era el padre de “El Pirru”.

Por esta razón, Jacqueline Andere fue madrastra de El Pirru, no su madre.

¿Qué parentesco tiene El Pirru con Chantal Andere?

El vínculo familiar también alcanza a la actriz Chantal Andere.

Chantal es hija de Jacqueline Andere y José María Fernández Unsain, por lo que es media hermana de El Pirru por parte de padre.

De esta manera, aunque Jacqueline Andere no es la madre de José María Fernández, sí formó parte de su familia durante muchos años debido a su matrimonio con el padre de El Pirru.

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La confusión puede deberse a que Jacqueline Andere y El Pirru pertenecieron durante años a una misma familia y tuvieron vínculos cercanos con figuras importantes del espectáculo mexicano.

Además, la relación entre El Pirru y Chantal Andere hizo que el apellido Fernández apareciera ligado a la reconocida actriz y a su familia.

Por ello, aunque ambos tienen un vínculo familiar, Jacqueline Andere no es la mamá de El Pirru: es su madrastra, mientras que Chantal Andere es su media hermana.