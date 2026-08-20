Rauw Alejandro se habría convertido en papá; esto se sabe de su novia y su bebé

Rauw Alejandro se habría convertido en papá por primera vez y la noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pues el cantante puertorriqueño ha mantenido su vida sentimental lejos de los reflectores desde que terminó su relación con Rosalía en 2023.

La información fue revelada por el periodista Álex Rodríguez en el programa ¡Siéntese quien pueda!. De acuerdo con su versión, el artista tendría una relación desde hace aproximadamente dos años con una joven puertorriqueña y ambos habrían recibido recientemente a su primer hijo.

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Hasta el momento, el cantante no ha confirmado su supuesta paternidad. Tampoco su equipo ha emitido algún comunicado relacionado con el nacimiento del bebé.

Rauw Alejandro se habría convertido en papá este verano

Álex Rodríguez aseguró que el nacimiento ocurrió durante este verano y que el cantante estaría muy emocionado con esta nueva etapa de su vida. Según la información difundida, el bebé tendría cerca de 20 días de nacido.

“La bomba es que acaba de convertirse en papá. Una información que Rauw y su equipo han intentado llevar con máxima discreción. Y aunque nadie quería que se filtrara, ha acabado filtrándose. Me dicen que están muy enamorados y que Rauw está feliz. Es un padrazo increíble”, señaló el reportero.

Rauw Alejandro Grosby

Por ahora no se han compartido fotografías del menor y se desconocen datos como su nombre, sexo y fecha exacta de nacimiento. La pareja habría decidido proteger la privacidad del bebé y mantener en secreto todo lo relacionado con el embarazo.

“Han llevado el embarazo con discreción máxima”, aseguró.

Álex Rodríguez, quien también habló sobre la emoción que supuestamente siente el cantante por la llegada de su primer hijo.

“Se le cae la baba con el bebé”, afirmó el periodista durante el programa.

Rauw Alejandro AFP

¿Quién sería la madre del supuesto hijo de Rauw Alejandro?

De acuerdo con el reporte, la pareja del reguetonero sería una estudiante puertorriqueña que no pertenece al mundo del espectáculo. Ambos se habrían conocido poco después de que el artista terminara su compromiso con Rosalía.

“Poco después de esa relación con Rosalía, Rauw Alejandro conoció a una joven estudiante con la que hoy día vive en Nueva York. Ella le acompaña a prácticamente a todos lados. Tienen una relación formal desde hace dos años y son, la verdad, bastante bonitos, bastante discretos”, explicó Álex Rodríguez.

rauw alejandro

La identidad de la joven no se ha dado a conocer. Sin embargo, se afirma que vive con el cantante en Nueva York.

A pesar de llevar cerca de dos años juntos, los dos habrían logrado mantener su noviazgo completamente alejado de las cámaras. Esta misma discreción les habría permitido vivir el embarazo sin que la noticia llegara antes a la prensa o a los seguidores del artista.

¿Rauw Alejandro se alejará de los escenarios para cuidar a su bebé?

La supuesta llegada de su primer hijo también ha generado dudas sobre los próximos planes profesionales del cantante. Su siguiente concierto está previsto para el 5 de septiembre en Nueva York y, después de esa presentación, no tendría más espectáculos anunciados.

AFP

Aunque no existe una confirmación sobre una pausa profesional, la falta de nuevas fechas podría darle la oportunidad de pasar más tiempo con su pareja y su bebé. Sin embargo, Rauw Alejandro tampoco ha informado que piense retirarse temporalmente de los escenarios.

Rauw Alejandro ya había hablado de su deseo de tener hijos

Antes de que terminara su relación con Rosalía, el artista reconoció que entre sus planes se encontraba formar una familia. Durante una entrevista concedida al programa Alofoke, habló sobre la posibilidad de tener hijos y las responsabilidades profesionales de quien entonces era su pareja.

“Yo quiero un par de hijos, los que Dios me dé. Bueno, yo no soy el que los va a parir. Tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus responsabilidades también”, declaró.

Rauw Alejandro y Rosalía comenzaron su noviazgo en 2020 y lo hicieron público un año después. En marzo de 2023 anunciaron su compromiso mediante el videoclip de Beso, canción incluida en su proyecto conjunto RR.

Solamente unos meses más tarde, en julio de ese año, se conoció que habían terminado. La separación provocó rumores sobre una posible infidelidad y la supuesta participación de terceras personas, pero los dos cantantes rechazaron esas versiones.

La cantante dio detalles de por qué terminó una relación Instagram

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, expresó Rosalía en aquel momento.

Por su parte, Rauw Alejandro explicó que su relación había sido positiva y reconoció que le resultaba complicado enfrentar las especulaciones sobre su vida personal.

Rosalía y Rauw Alejandro

“Nuestra relación era muy positiva, nada tóxico. Muy bonito. Obviamente me frustra, porque está la vida del artista, la vida de la farándula, pero está la vida personal. Y todo lo que he vivido en ella es real, la amistad, mi pasada pareja. Yo proyecto lo que soy yo, no soy un personaje y a la gente le cuesta separar realmente lo que es Rauw Alejandro de Raúl. Fue un verano raro, fuerte”.

El cantante también habló sobre la facilidad con la que los rumores pueden afectar la imagen de una persona.