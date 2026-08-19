¿Demi Lovato y Selena Gomez siguen siendo amigas? Esto es lo que se sabe

Durante los años 2000, Demi Lovato y Selena Gomez se convirtieron en dos de las figuras juveniles más populares de Disney. Su amistad comenzó desde que eran niñas y, con el paso del tiempo, ambas compartieron distintos momentos que hicieron que sus seguidores las consideraran inseparables.

Sin embargo, su relación también atravesó etapas complicadas y durante varios años estuvieron distanciadas. Entre rumores, declaraciones y reencuentros, la amistad entre ambas ha cambiado considerablemente.

¿Cómo comenzó la amistad entre Demi Lovato y Selena Gomez?

La historia entre Demi Lovato y Selena Gomez comenzó mucho antes de que alcanzaran la fama internacional. Las dos se conocieron cuando eran niñas durante su participación en "Barney y Sus Amigos".

Posteriormente, sus carreras continuaron creciendo dentro de Disney Channel. Selena protagonizó "Los Hechiceros de Waverly Place", mientras que Demi ganó popularidad con "Camp Rock" y otros proyectos de la compañía.

Durante esa época, ambas solían aparecer juntas y mostraban públicamente la cercanía que mantenían.

Foto: X @flatlinebizzlee

¿Por qué comenzaron los rumores sobre un distanciamiento?

Con el paso de los años, los seguidores comenzaron a notar que Selena y Demi ya no tenían la misma relación de antes. Una de las teorías más comentadas estuvo relacionada con la amistad que Selena desarrolló con Taylor Swift.

Taylor y Selena se conocieron en 2008, cuando ambas tenían una relación con integrantes de los Jonas Brothers. A partir de entonces construyeron una amistad muy cercana, algo que los fans relacionaron con el supuesto alejamiento entre las dos estrellas de Disney.

La especulación aumentó en 2010, cuando Demi respondió de manera breve a una pregunta sobre Selena con un comentario que fue interpretado como una señal de tensión entre ambas.

Otro momento complicado ocurrió mientras Demi Lovato enfrentaba problemas relacionados con las adicciones y su salud emocional. La cantante atravesó diferentes etapas difíciles, incluyendo tratamientos de rehabilitación y recaídas que posteriormente contó públicamente.

En aquellos años, Selena reconoció que no supo cómo acompañar a su amiga y que incluso se arrepentía de haberse alejado cuando más necesitaba apoyo.

La situación habría contribuido a que ambas tomaran caminos diferentes durante una etapa importante de sus vidas.

Foto: X @lovingyoudemi

¿Cuándo se hizo evidente la separación entre Selena y Demi?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en 2014, cuando Demi dejó de seguir a Selena en Instagram. El gesto rápidamente fue interpretado por los seguidores como una confirmación de que su amistad había terminado.

Poco después, Demi explicó en televisión que simplemente había llegado un momento en el que las personas cambian y terminan tomando caminos distintos.

Aunque posteriormente hubo algunos acercamientos públicos, durante varios años quedó claro que la relación entre las cantantes ya no era la misma.

A pesar del distanciamiento, Selena no permaneció indiferente ante los momentos complicados que enfrentó Demi.

Después de que la cantante atravesara una grave crisis en 2018 y posteriormente retomara su carrera musical, Selena compartió un mensaje público para reconocer su fortaleza y expresar lo orgullosa que estaba de ella.

El gesto demostró que, pese a los años de distancia, todavía existía cariño entre ambas.

¿Demi Lovato confirmó que ya no eran amigas?

En 2020, Demi habló sobre su relación con Selena durante una entrevista con Harper's Bazaar. En aquella ocasión explicó que, aunque siempre tendría cariño por alguien con quien había crecido, ya no mantenían una amistad cercana.

Sus declaraciones parecieron poner punto final a varios años de especulaciones sobre la relación entre las dos artistas.

Foto: X @lovingyoudemi

¿Demi y Selena volvieron a acercarse?

Después de varios años marcados por el distanciamiento, los caminos de ambas volvieron a encontrarse.

En 2025, Demi habló sobre Selena y dejó claro que su relación había cambiado nuevamente. Durante una conversación con Keke Palmer, recordó que se conocen desde que eran niñas y expresó su agradecimiento por la amistad que mantienen actualmente.

La declaración sorprendió a los seguidores que habían seguido durante años los altibajos de su relación.

En abril de 2026, durante el inicio de la gira It’s Not That Deep Tour de Demi Lovato en Estados Unidos, la cantante sorprendió al público con la aparición especial de Joe Jonas, con quien interpretó This Is Me, uno de los temas más recordados de Camp Rock. Sin embargo, hubo otra presencia que llamó especialmente la atención: Selena Gomez también estuvo entre el público. Tras el concierto, Selena compartió en sus redes sociales algunos momentos del espectáculo.

Foto: Redes sociales

¿Demi Lovato y Selena Gomez siguen siendo amigas?

Todo indica que Demi Lovato y Selena Gomez han logrado recuperar una relación cercana, aunque su amistad actual es muy diferente a la que tenían durante su adolescencia.

Después de años de rumores y especulaciones, ambas han dejado atrás aquella etapa de distanciamiento. Para quienes crecieron viéndolas juntas en Disney Channel, su reencuentro representa el cierre de un capítulo que durante años estuvo marcado por preguntas sobre qué había ocurrido entre ellas.

Además, ambas contrajeron matrimonio en 2025, aunque sus respectivas bodas ocurrieron en momentos distintos del año.