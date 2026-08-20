Miky Huidobro: Entre su proyecto en solitario y la falta de su brother en Molotov

El bajista de Molotov toma rumbo con su proyecto solista, pero no deja de lado a la agrupación, aunque ésta también ha cambiado. Miky Huidobro entra a un foro pequeñito al sur de la Ciudad de México; ya todo está montado para que dé una probadita de su proyecto en solitario. Se sienta en uno de los bancos y todos lo rodean, lo admiran, se acercan, piden la foto y el saludo. Su actitud no cambia, no se inmuta, está relajado, pero no acostumbrado a ser el centro de atención.

A mí me gusta mucho estar así, que puedas prácticamente oler a la gente. En un en vivo con Molotov es muy difícil. Es un festival, pero me gusta escuchar a la gente, lo que gritan, lo que dicen, etcétera, para poder contestarles; es parte de la carrilla, de la intervención y de la retroalimentación. Si no tienes esa retroalimentación propia, no sabes en dónde estás colocado como artista, no sabes qué onda con tu público, ni como banda”, expresó Miky a Excélsior.

Por eso, Huidobro ha puesto enfoque en su proyecto musical como solista. Tan solo el año pasado lanzó dos discos, Jaque mate y Gentleman del rock, cada uno con más de 10 canciones, porque en solitario suelta un poco más la batuta que siempre ha llevado en Molotov.

“Ahora hago las canciones para el proyecto y las empiezo a tocar en vivo, y si tienen una buena respuesta pueden llegar a Molotov. Con ellos se compone diferente, componen la parte al baterista, la del guitarrista. Es como más complejo en ese aspecto. Y luego es como luchar contra muchas otras cosas.

Y mientras más gente hay, eso es más difícil. Entonces, lo que para mí es sencillo es trabajar con Silvana (Vega, su baterista en su proyecto solista); con ella, en dos o tres ensayos, salen tres canciones. Entonces está muy bien. Me siento muy a gusto con ella y con todos los demás, también, pero es distinto. Y si escalan de nivel, llegarán a Molotov”, confesó Miky.

Presentarse de la mano de una radiodifusora independiente es además una forma de relajarse, de meter el freno a un ritmo que nunca se detiene con su banda, una de las que siguen teniendo una de las mayores convocatorias en México e incluso Estados Unidos y Europa.

Me siento a gusto. Estoy en una etapa de experiencias muy buenas, estoy como en un momento muy bueno de escribir. Tal vez no estoy escribiendo la cantidad de rolas que escribía antes; las rolas que escribo sí dicen pendejadas, pero dicen pendejadas muy bien elaboradas.

Y eso creo que me gusta, lo disfruto. No tengo tiempo libre, porque estoy de gira dos meses en Estados Unidos y otros dos en Europa. ¿A qué hora? Yo llego y ya tengo que pagar prácticamente el divorcio. No hay manera de poder atender todo tan bien si no tienes a alguien que lo haga”, contó Miky; y sin embargo, logró lanzar dos discos que quizá alimenten a Molotov.

El rockero dio un show anoche al sur de la CDMX Daniel Betanzos

Aunque ambos álbumes son algo separado de la agrupación, el estilo sigue siendo el mismo, su voz no cambia y su intención y tono en las letras tampoco. Por ejemplo, una de las canciones es un cover de El ecoloco, compuesta originalmente por Juan García Esquivel para el programa Odisea burbujas, dirigido a un público infantil que ahora se escucha y suena a heavy metal.

Ya nos venía diciendo lo que iba a pasar con toda la contaminación, el smog y todo eso. Era para niños, pero tiene una parte muy perversa y muy oscura. Y es algo que me gustaría retratar en este disco. Bueno, más bien lo hice. Que la música infantil también puede llegar a ser muy oscura, puede ser como death metal, ¿no? Pero nada más lo tocaba para niños, ahora le damos la vuelta”, explicó.

LA SITUACIÓN CON TITO

Además, hay algo que Molotov, lamentablemente, ha tenido que ir arrastrando desde hace unos años, y es el estado incierto de Tito Fuentes, uno de los miembros fundamentales de la banda, quien sigue todavía en recuperación.

Pues la verdad es que es difícil la situación con Tito. Él es un amigo muy cercano… ¡es de mis mejores amigos! Y es muy talentoso. No tenerlo en la banda deja un vacío enorme. Aunque uno trata de cantar sus partes, pues hay que traer otro guitarrista que nos ayude, que es muy talentoso también: Álvaro Contreras.

Deja una parte sónica fuerte fuera. Y tal vez las ideas de Tito para composición son las mejores. Son las mejores de la banda. Entonces sí les deja un vacío fuerte, que no esté; sí se extraña, hay que ver una manera de que vuelva a componer y grabar con Molotov”, manifestó Miky.

Tito Fuentes, vocalista del grupo, tomó un tiempo fuera a principios del año pasado para concentrarse en su rehabilitación después de las cirugías reconstructivas que ya tenía programadas para solucionar algunos efectos colaterales derivados de sus adicciones. Entonces entró Jay de la Cueva, miembro integrante de Molotov, quien culminó su etapa en marzo pasado para dedicarse de lleno a sus proyectos como solista.

Daniel Betanzos

Ahora empieza la prueba de sonido, Miky disfruta y cotorrea con los pocos que están dentro del estudio, e ilusionado, mencionó que espera que más tarde llegue su amigo Tito: “Sí, a lo mejor al ratito viene”.

Definitivamente es esa amistad, aunada a la de Randy Ebright y Paco Ayala, la que hace de Molotov una de las agrupaciones con más power mexicano en la escena.