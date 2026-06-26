¿Por qué dejaron de ser amigas Jennette McCurdy y Ariana Grande? Esto es lo que se sabe

Hoy 26 de junio es una fecha especial para las dos actrices, ya que ambas celebran su cumpleaños. Mientras Ariana Grande llega a los 33 años, Jennette McCurdy cumple 34. Sin embargo, además de coincidir en la fecha de nacimiento y haber trabajado juntas en televisión, existe otro tema que continúa generando conversación entre los fans: la verdadera relación que mantuvieron durante su etapa en Sam & Cat.

Foto; Instagram jennettemccurdy

Las declaraciones que encendieron la controversia

Durante años, muchos espectadores creyeron que la amistad entre ambas era tan cercana como la que mostraban sus personajes en pantalla. No obstante, esa percepción cambió tras la publicación de I'm Glad My Mom Died, el libro autobiográfico de Jennette McCurdy.

Foto: Instagram arianagrande

En la obra, la actriz recordó algunos momentos que le provocaron frustración mientras grababa la serie para Nickelodeon. Según relató, en diversas ocasiones sintió que Ariana recibía privilegios que ella no tenía, especialmente cuando se trataba de ausentarse del set para asistir a eventos relacionados con su carrera musical.

McCurdy también mencionó que hubo situaciones que aumentaron su molestia y que terminaron afectando la forma en que veía a su compañera de reparto. Sus declaraciones provocaron una ola de comentarios entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a cuestionar lo que realmente ocurría detrás de cámaras.

El fin de Sam & Cat y los rumores de distanciamiento

La producción surgió como una combinación de dos exitosas franquicias juveniles: iCarly y Victorious. Con Jennette interpretando a Sam Puckett y Ariana dando vida a Cat Valentine, la serie logró captar la atención del público y obtener buenos niveles de audiencia.

Foto: Instagram Jennette McCurdy

Sin embargo, en 2014 comenzaron a circular versiones sobre presuntas tensiones entre las protagonistas. Las especulaciones crecieron cuando McCurdy no asistió a los Kids' Choice Awards de ese año, donde ambas estaban nominadas. Tras su ausencia, la actriz compartió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que había sido colocada en una situación que consideraba injusta.

Con el paso del tiempo también surgieron reportes sobre posibles desacuerdos relacionados con los salarios. McCurdy expresó su inconformidad por una supuesta diferencia económica, mientras que Ariana aseguró que desconocía cualquier desigualdad y que, según su contrato, ambas debían recibir la misma remuneración.

Foto: Instagram @arianagrande

Pese a todas las versiones que circularon, la historia no terminó de forma tan dramática como muchos imaginaron. En entrevistas posteriores, Jennette explicó que los medios exageraron la situación y señaló que, aunque tuvieron desacuerdos ocasionales, estos eran similares a los que pueden existir entre hermanas.

La actriz incluso afirmó que no podía imaginar una vida sin la amistad de Ariana Grande ni de su compañera de iCarly, Miranda Cosgrove. Hasta ahora no existe una reconciliación pública formal, pero tampoco señales de una enemistad abierta entre las dos exestrellas de Nickelodeon.

¿Ariana Grande y Jennette McCurdy siguen siendo amigas?

La respuesta sigue siendo incierta. Ninguna de las dos mantiene una relación pública cercana como en los años de la serie, pero tampoco han protagonizado enfrentamientos recientes. Mientras Ariana Grande ha continuado consolidando su carrera musical y cinematográfica, Jennette McCurdy se ha enfocado en nuevos proyectos y en compartir aspectos de su historia personal.

Lo que sí es un hecho es que, más de una década después del final de Sam & Cat, la relación entre ambas continúa siendo uno de los temas más comentados por los seguidores de la exitosa producción juvenil.