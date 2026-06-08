¿Ruptura definitiva? Ariana Grande y Ethan habrían terminado su relación

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater habría llegado a su fin de manera discreta. De acuerdo con información publicada por TMZ, la pareja decidió separarse hace varios meses, aunque la noticia no había salido a la luz hasta ahora.

Según fuentes citadas por el medio, la ruptura ocurrió en buenos términos y sin conflictos. Incluso, señalaron que la cantante y el actor mantienen una amistad cercana y continúan apoyándose.

Foto: Instagram ethanslater

Una separación tomada con calma:

TMZ reporta que la decisión no fue impulsiva. Las fuentes consultadas indicaron que ambos analizaron cuidadosamente el futuro de la relación antes de concluir que lo mejor era seguir caminos separados.

Las personas cercanas a la expareja aseguraron que el nuevo material musical de Ariana Grande no está relacionado con la ruptura ni contiene referencias a su historia sentimental.

Foto: Instagram ethanslater

Un romance que nació durante "Wicked":

La relación entre la intérprete y el actor comenzó mientras trabajaban en la adaptación cinematográfica de "Wicked". Su romance se hizo público en julio de 2023, poco después de que Ariana anunciara su separación de Dalton Gomez.

Por su parte, Ethan Slater también atravesaba cambios en su vida personal tras el fin de su matrimonio con Lilly Jay. Con el paso de los meses, la pareja fue vista en distintas ocasiones compartiendo actividades juntos, desde viajes hasta encuentros en Nueva York.

Foto: Instagram arianagrande

A finales de 2023, diversos reportes apuntaban a que la relación se había fortalecido considerablemente. Ambos compartían gran parte de su tiempo juntos e incluso residían en el mismo lugar durante su estancia en Nueva York.

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a surgir señales de distanciamiento. Una de las más comentadas fue la ausencia de Ethan Slater durante el arranque de la gira "Eternal Sunshine" de Ariana Grande, celebrada recientemente en California.

Sin confirmación oficial:

Hasta el momento, ni Ariana Grande ni Ethan Slater han emitido declaraciones públicas sobre la supuesta separación. TMZ señaló que buscó la postura de los representantes de ambos artistas, aunque hasta ahora no ha recibido una respuesta oficial.