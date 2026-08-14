Ejae de ‘KPop Demon Hunters’ se puso nerviosa con Leonardo DiCaprio, ¿de qué lo acusa?

Ejae, quien está detrás de la voz cantante de Rumi en ‘KPop Demon Hunters’ confesó que, durante los Premios BAFTA, el actor Leonardo DiCaprio consiguió ponerla nerviosa.

En entrevista con The Times, la intérprete surcoreana-estadounidense recordó su presentación en aquella ocasión del tema ‘Golden’ junto a las HUNTR/X, que según comentó, no fue la mejor.

La cantante, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, sorprendió después de la declaración atribuyendo un error al actor Leonardo DiCaprio.

Ejae de ‘KPop Demon Hunters’ se puso nerviosa con Leonardo DiCaprio

Ejae, de ‘KPop Demon Hunters’. CARL DE SOUZA

De acuerdo con la declaración de la cantante de 34 años, durante su presentación en los BAFTA, su voz se le quebró al interpretar una nota alta de la canción ‘Golden’.

Ante el público integrado por figuras de la industria cinematográfica y musical, Ejae se presentó aquella vez junto a Rei Ami y Audrey Nuna, pero hubo algo que fue lo que la desequilibró, según contó.

La estrella de ‘KPop Demon Hunters’ reveló que la situación que le generó un nivel de tensión mayor al habitual fue al cruzar mirada con Leonardo DiCaprio, cuya expresión seria la intimidó.

Estaba Leonardo DiCaprio justo delante de mí, y no estaba sonriendo", dijo.

Asimismo, explicó que se encontró con la mirada del protagonista de ‘Titanic’ justo antes de llegar al ‘Born to Be’.

Me puso muy nerviosa. Ya era bastante estresante estar frente a todas esas celebridades, ¿y luego levanto la vista y cruzo la mirada con Leonardo DiCaprio? ¡Por favor!”, recordó.

Ejae señaló que aquella experiencia todavía la persigue. En esos premios, DiCaprio asistió como nominado por “One Battle After Another”, aunque finalmente no logró llevarse el premio.

Para la estrella del KPop, esa presentación en los BAFTA tuvo un significado especial, ya que fue la primera vez que interpretó ‘Golden’ fuera de Estados Unidos.

‘Golden’, mejor canción original

Durante la misma entrevista, la cantante recordó un encuentro con Beyoncé y Jay-Z en una fiesta que tuvo lugar después de la ceremonia. Contó que Jay-Z se le acercó y humildemente se presentó, y que quedó completamente impactada al hablar con Beyoncé, a quien considera una referente.

Estaba completamente deslumbrada. Beyoncé es mi ídola y me dijo: 'Tienes una voz increíble'... Le pregunté: '¿Conoces Golden?'. Y ella me respondió: 'Sí, mis hijas la cantan'".

En tanto, a pesar de los tropiezos durante la presentación por su nerviosismo al ver a DiCaprio, el tema ‘Golden’ obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original y ganó un Grammy en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

Además, los éxitos seguirán puesto que ya se trabaja en una secuela de “KPop Demon Hunters”, que continuará la historia de la película animada de Netflix.

¿Quién es Ejae, estrella del KPop?

Ejae, de ‘KPop Demon Hunters’. Image Press Agency

EJAE es una cantante, compositora y productora surcoreana-estadounidense que durante varios años trabajó detrás de escena en la industria del K-pop. Su nombre real es Kim Eun-jae y, antes de alcanzar la fama internacional, intentó convertirse en idol y fue aprendiz de SM Entertainment durante más de una década. Sin embargo, con el tiempo decidió enfocarse en la composición y producción musical.

Su gran oportunidad llegó con la película animada de Netflix KPop Demon Hunters, donde se convirtió en la voz cantante de Rumi, integrante del grupo ficticio HUNTR/X. Mientras Arden Cho presta la voz hablada del personaje, EJAE interpreta las canciones de Rumi, incluida “Golden”, uno de los temas más exitosos de la película y de su banda sonora.

Aunque para muchos espectadores su nombre se hizo conocido gracias a KPop Demon Hunters, EJAE ya tenía una importante trayectoria dentro del K-pop. Ha participado como compositora en canciones de reconocidos grupos como Red Velvet, aespa, TWICE y LE SSERAFIM. Entre sus créditos destacan temas como “Psycho”, de Red Velvet, y canciones de aespa como “Drama” y “Armageddon”.

La historia de EJAE resulta especialmente llamativa porque pasó de perseguir durante años el sueño de convertirse en idol a encontrar el éxito como compositora y cantante. Después del impacto de KPop Demon Hunters, también comenzó a impulsar su carrera como solista con canciones como “In Another World”, demostrando que su trayectoria no se limita al universo de la película.