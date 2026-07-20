Jueza suspende compra de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance

La industria del entretenimiento enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre luego de que una jueza federal de California ordenara suspender temporalmente la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance, una operación valuada en 110 mil millones de dólares que, de concretarse, cambiaría el mapa del negocio audiovisual a nivel mundial.

La decisión representa un revés para una de las mayores fusiones de medios de comunicación de los últimos años y abre una intensa batalla judicial sobre los posibles efectos que tendría la concentración del mercado en Estados Unidos.

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín resolvió impedir que ambas compañías concluyan la operación hasta, al menos, el próximo 3 de agosto, fecha en la que se celebrará una audiencia para analizar una medida cautelar que podría mantener suspendida la compra mientras se resuelve el litigio.

En su resolución, la magistrada señaló que los estados demandantes presentaron "elementos sólidos" para sostener que la adquisición podría generar efectos contrarios a la libre competencia.

Asimismo, consideró que "el equilibrio de intereses y el interés público se inclinan claramente a favor de los Estados demandantes", razón por la cual decidió mantener congelada la transacción.

Doce estados desafían la aprobación de Trump

La demanda fue presentada la semana pasada por 12 estados, encabezados por California, en una acción legal que también representa un desafío a la decisión del Departamento de Justicia de la administración del presidente Donald Trump, que autorizó la fusión en junio sin imponer condiciones.

Los gobiernos estatales sostienen que la integración empresarial reduciría la competencia en sectores estratégicos de la industria audiovisual estadounidense.

De acuerdo con los fiscales, la nueva empresa concentraría cerca del 27% de la distribución de películas de estreno en salas de cine, además de una participación similar en el mercado de licencias de canales de televisión por cable.

California celebra la suspensión de la megafusión

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la decisión judicial como un avance significativo dentro del proceso.

En un comunicado afirmó que se trata de "una primera victoria crucial en nuestro caso para garantizar que esta megafusión nunca se produzca".

Añadió además que "La ley está de nuestro lado y estamos deseando seguir defendiendo nuestra causa", al insistir en que la operación tendría efectos negativos para consumidores, creadores de contenido y trabajadores del sector.

Paramount defiende la legalidad del acuerdo

Tras conocerse la resolución, Paramount Skydance sostuvo que la orden únicamente mantiene el estado actual del proceso mientras el tribunal analiza el fondo del caso.

La empresa reiteró que "Esta fusión es legal, procompetitiva y beneficiará a los consumidores, creadores, trabajadores y a la industria del entretenimiento", al tiempo que adelantó que continuará defendiendo la operación en los tribunales.

CNN, HBO Max y Warner Bros., entre los activos en juego

Si la adquisición finalmente recibe autorización judicial, Paramount Skydance asumiría el control de algunos de los activos más importantes de la industria del entretenimiento.

Entre ellos destacan CNN, Warner Bros. Pictures y la plataforma de streaming HBO Max, además de un amplio catálogo de producciones cinematográficas y televisivas.

La operación tomó fuerza después de que Netflix abandonara la competencia por adquirir Warner Bros. Discovery, lo que permitió a Paramount convertirse en el principal interesado en concretar la compra.

La controversia también ha adquirido un marcado componente político.

El presidente Donald Trump manifestó previamente su intención de intervenir en el proceso, mientras el futuro de CNN, medio que ha sido objeto de frecuentes críticas por parte del mandatario, permanece como uno de los temas de mayor atención.

La aprobación inicial del acuerdo por parte del gobierno federal también generó cuestionamientos debido a que David Ellison, principal impulsor de la compra, cuenta con el respaldo financiero de su padre, Larry Ellison, cofundador de Oracle y considerado un aliado político de Trump.

Decisión podría redefinir el futuro de Hollywood

El litigio podría convertirse en uno de los casos antimonopolio más importantes para la industria del entretenimiento en los últimos años.

La audiencia programada para el 3 de agosto será determinante para establecer si la operación podrá continuar o permanecerá suspendida mientras avanza el proceso judicial.

El resultado no solo definirá el futuro de Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance, sino que también marcará el rumbo de la competencia en Hollywood, en un mercado donde las grandes fusiones son observadas cada vez con mayor atención por autoridades regulatorias y por la industria global del entretenimiento.