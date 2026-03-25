¿Por qué Arthur Shelby no aparece en Peaky Blinders: The Immortal Man? Esto sabemos

El regreso de Peaky Blinders: The Immortal Man ha reactivado la conversación entre quienes siguieron la serie durante años, pero no precisamente por el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby. Esta vez, el foco está en un personaje que no aparece.

Y es que la nueva película, que ya se posiciona entre lo más visto en Netflix, retoma el universo de la producción original con varias caras conocidas y nuevas incorporaciones. Sin embargo, la ausencia de Arthur Shelby, interpretado por Paul Anderson, se convirtió rápidamente en uno de los puntos más comentados.

¿Por qué Arthur Shelby no aparece en Peaky Blinders: The Immortal Man? Creador de la serie lo explica Reuters

El giro narrativo que explica qué pasó con Arthur Shelby

Dentro de la trama de Peaky Blinders: The Immortal Man, la desaparición de Arthur Shelby no queda abierta a interpretación. La película introduce un giro directo: el personaje habría muerto en el periodo entre la serie y esta nueva entrega.

La revelación llega a través de una secuencia retrospectiva que muestra el momento en que Tommy Shelby toma una decisión definitiva. Según la narrativa, Arthur, afectado por su adicción al opio, habría robado a su propio hermano, lo que desencadena un desenlace violento.

El detalle que más ha llamado la atención es que la escena se presenta sin mostrar claramente el rostro del personaje y sin la participación de Paul Anderson, lo que ha generado comentarios sobre la ejecución de este momento clave dentro de la historia.

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Steven Knight explica por qué la historia tomó ese camino

Ante las dudas del público, el creador de la franquicia, Steven Knight, explicó que la decisión no fue arbitraria, sino una consecuencia directa de la evolución del protagonista.

De acuerdo con sus declaraciones, el desarrollo de Tommy Shelby requería un punto de quiebre más personal. La idea era que el personaje cargara con una acción imposible de justificar, algo que impactara directamente en su arco dentro de la película.

Knight señaló que la historia ya estaba definida desde etapas tempranas del proyecto y que, bajo esa lógica, el destino de Arthur era parte del rumbo que debía tomar la narrativa.

También dejó claro su reconocimiento hacia Paul Anderson, a quien describió como un actor destacado, evitando profundizar en detalles sobre su ausencia.

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¿Cuál es la razón detrás de la salida de Paul Anderson de Peaky Blinders?

La participación de Paul Anderson ya estaba en duda desde antes del estreno. A inicios de 2024, el actor enfrentó un proceso legal en Reino Unido tras declararse culpable de posesión de sustancias ilegales.

De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente ocurrió en un establecimiento donde la policía acudió tras recibir un aviso relacionado con consumo de drogas. Posteriormente, se encontraron distintas sustancias en su posesión, incluyendo cocaína crack, anfetaminas y medicamentos controlados.

Durante el proceso, su defensa argumentó que no había consumido las sustancias en el lugar señalado. Aun así, el caso generó atención mediática y dejó abierta la incertidumbre sobre su continuidad en proyectos futuros.

Semanas después, el actor volvió a aparecer en redes sociales tras la difusión de una imagen que provocó comentarios sobre su estado físico. Él mismo respondió señalando que atravesaba un cuadro de gripe y compartió una fotografía desde un set en Londres, agradeciendo los mensajes de apoyo.

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Un elenco que mezcla regresos y nuevas incorporaciones

Mientras tanto, Peaky Blinders: The Immortal Man apuesta por mantener la esencia de la serie con el regreso de figuras clave como Sophie Rundle, Ned Dennehy y Stephen Graham, quien retoma su papel como Alfie Solomons.

A ellos se suman nuevos nombres como Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan, ampliando el universo de la historia en esta nueva etapa.

La película, centrada nuevamente en Tommy Shelby, busca consolidar su lugar dentro de la plataforma con una narrativa que mezcla continuidad y cambios importantes en sus personajes.