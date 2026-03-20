¿Quién es quién en Peaky Blinders: El hombre inmortal? Reparto completo de la película de Netflix

Tras los impactantes eventos de la sexta temporada de Peaky Blinders, la historia da un salto hacia un escenario aún más oscuro.

La película El hombre inmortal en Netflix, dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight, sitúa a los personajes en plena Segunda Guerra Mundial, un contexto donde los conflictos personales se mezclan con una amenaza global.

Thomas Shelby: el regreso del líder

El corazón de la historia vuelve a ser Cillian Murphy como Thomas Shelby. El líder de los Peaky Blinders regresa de su autoexilio para enfrentar una nueva amenaza que pone en riesgo no solo a su familia, sino también a su país.

En esta ocasión, el conflicto es aún más personal: su hijo se ve involucrado en una peligrosa conspiración relacionada con el nazismo, lo que obliga a Tommy a tomar decisiones extremas.

Thomas Shelby Netflix

Los nuevos personajes que cambian el juego

Uno de los grandes atractivos de la película es la incorporación de nuevos personajes que prometen sacudir la historia:

Rebecca Ferguson como Kaulo, una mujer enigmática que parece conocer los secretos más profundos de Tommy Shelby.

como Kaulo, una mujer enigmática que parece conocer los secretos más profundos de Tommy Shelby. Tim Roth como Beckett, un personaje clave que busca manipular a los Shelby en favor de intereses oscuros vinculados al conflicto bélico.

como Beckett, un personaje clave que busca manipular a los Shelby en favor de intereses oscuros vinculados al conflicto bélico. Barry Keoghan como Erasmus “Duke” Shelby, el hijo de Tommy, quien se convierte en pieza central de la trama.

Tim Roth Netflix

Estas incorporaciones añaden nuevas capas de tensión y abren el universo de la saga a conflictos aún más complejos.

Personajes que regresan y mantienen la esencia

Además de los nuevos fichajes, la película recupera figuras conocidas que han sido fundamentales en la historia:

Stephen Graham como Hayden Stagg, el contrabandista que opera en los muelles de Liverpool.

Sophie Rundle como Ada Thorne, la hermana de Tommy y una de las figuras más inteligentes del clan.

como Ada Thorne, la hermana de Tommy y una de las figuras más inteligentes del clan. Ned Dennehy como Charlie Strong.

como Charlie Strong. Packy Lee como Johnny Dogs.

como Johnny Dogs. Ian Peck como Curly.

También se suman nuevas caras como Jay Lycurgo y Ruby Ashbourne Serkis, ampliando aún más el universo narrativo.

Netflix sorprende con el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal Especial

Una historia ambientada en guerra

La trama se sitúa en Birmingham en 1940, en pleno conflicto mundial. La guerra no solo sirve como telón de fondo, sino que se convierte en un elemento central que redefine las reglas del juego.

Con Europa en crisis, los Peaky Blinders enfrentan su mayor desafío hasta ahora. La lucha ya no es solo por poder o territorio, sino por supervivencia y legado.

El propio creador, Steven Knight, adelantó que esta etapa llevará a los personajes “sin límites”, mostrando una faceta más cruda y ambiciosa.

¿Dónde ver la película?

Peaky Blinders: El hombre inmortal se estrenó el 20 de marzo de 2026 en Netflix, por lo que está disponible exclusivamente en la plataforma.

Para disfrutar de esta nueva entrega, basta con contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Un capítulo decisivo para la saga

La película no solo continúa la historia, sino que redefine el destino de sus personajes. Con una mezcla de nostalgia, acción y nuevos conflictos, esta entrega apunta a convertirse en uno de los momentos más importantes del universo de Peaky Blinders.

El regreso de Tommy Shelby, la introducción de nuevos enemigos y el contexto de guerra convierten a El hombre inmortal en una cita obligada para los fans.

AAAT*