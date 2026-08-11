¿Qué pasa con José Eduardo y Paola Dalay? Alessandra Rosaldo responde a los rumores

Alessandra Rosaldo está a punto de presentarse en el Auditorio Nacional como parte de su gira “Sin Límites”, este 12 de agosto. Durante los encuentros con medios previo a este esperado concierto, la cantante fue cuestionada sobre los rumores que han surgido alrededor de la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Y es que desde finales de julio de 2026 comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura entre la pareja, que lleva alrededor de siete años de relación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido públicamente dichas versiones.

Alessandra Rosaldo habla sobre los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

En entrevista con varios medios de comunicación, Alessandra Rosaldo señaló que, por el momento, José Eduardo Derbez se encuentra bien y está trabajando en una película en España.

“Bien, está en España, está en una película. Está trabajando allá, está bien”.

La cantante también explicó que, mientras José Eduardo y Paola Dalay no compartan alguna novedad sobre su situación sentimental, ella prefiere no especular, pues no conoce lo que realmente ocurre entre ellos. Para Alessandra, lo más importante es que él se encuentre bien.

“La verdad nosotros no podemos opinar absolutamente nada. Lo importante es que él está bien, está contento, está enfocado, está trabajando. Pues ya veremos qué declaran ellos”, platicó ante los medios de comunicación.

Alessandra Rosaldo habla de los rumores de José Eduardo y Paola Dalay Foto: Cuartoscuro.com / Saúl López

Alessandra Rosaldo recuerda los rumores sobre su relación con Eugenio Derbez

La cantante y actriz también recordó que su propia relación con Eugenio Derbez ha sido objeto de rumores en distintas ocasiones, incluyendo supuestas separaciones que, según contó, han surgido a lo largo de los años.

“A Eugenio y a mí nos han divorciado como diez veces. Cada año nos quieren separar, o sea que estamos muy acostumbrados a que surjan esas separaciones, reconciliaciones y todo tipo de declaraciones, las de ayer, las de hoy y las de mañana”, señaló.

Con esta experiencia, Alessandra dejó claro que conoce de cerca la manera en que los rumores sobre las relaciones de los famosos pueden crecer rápidamente, especialmente cuando circulan en redes sociales.

Alessandra Rosaldo habla de los rumores de José Eduardo y Paola Dalay Foto: Cuartoscuro.com / Francisco Rodríguez

Redes sociales avivan los rumores

Los rumores sobre una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron a tomar fuerza en redes sociales, luego de que algunas fotografías en las que aparecían juntos dejaron de estar disponibles en las redes sociales de la influencer y modelo.

Esta situación llamó la atención de sus seguidores y alimentó las especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez y Paola Dalay no han dado una declaración pública para confirmar o desmentir los rumores, por lo que no existe una confirmación oficial sobre una posible ruptura.

Mientras tanto, las especulaciones continúan circulando en redes sociales, a la espera de que alguno de los dos decida hablar sobre su situación sentimental.