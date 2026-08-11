Gabriel Soto comparte románticas FOTOS con su nueva novia Colibrí Jiménez

Gabriel Soto ya no está escondiendo su romance. El actor aprovechó el cumpleaños de Colibrí Jiménez para compartir varias fotos junto a ella, en las que ambos aparecen disfrutando de un momento juntos frente al mar.

A través de su cuenta de Instagram, Soto publicó las imágenes y acompañó la publicación con un sencillo mensaje para felicitar a su pareja.

"Colibrí", escribió el protagonista de telenovelas junto a un corazón y los hashtags "#birthdaygirl”, #magicalgirl y #micumpleañera".

Aunque el actor no escribió un mensaje largo para hablar de su relación, las fotos dicen bastante. En ellas aparece junto a la chef y terapeuta mientras disfrutan de un día en la playa, una escena que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Gabriel Soto y Colibrí Jiménez IG

La publicación también representa un paso más en la relación, pues aunque Gabriel Soto y Colibrí Jiménez ya habían sido vistos juntos, esta es una de las primeras ocasiones en las que el actor comparte abiertamente fotos románticas con ella.

¿Quién es Colibrí Jiménez, la nueva novia de Gabriel Soto?

Colibrí Jiménez es originaria de Tepoztlán, Morelos, y tiene una trayectoria relacionada con la gastronomía y el bienestar.

Además de desempeñarse como chef, ha trabajado como terapeuta, psicoterapeuta y nutrióloga. También se ha presentado como embajadora de la cocina mexicana y ha utilizado sus redes sociales para compartir recetas, ejercicio y temas relacionados con la salud y el bienestar.

Precisamente por su trabajo fue como conoció a Gabriel Soto. De acuerdo con lo que el propio actor contó ante medios de comunicación, Colibrí fue su terapeuta y lo ayudó durante una etapa complicada de su vida.

Soto explicó que la conocía desde hacía más de un año antes de que su relación se hiciera pública. En un primer momento, su vínculo estaba relacionado con el acompañamiento emocional y la suplementación nutricional.

Gabriel Soto confirmó su romance en junio

Antes de publicar estas fotografías, Gabriel Soto ya había hablado públicamente sobre su relación con Colibrí Jiménez.

El actor explicó que decidió mantener su vida sentimental en privado mientras la relación todavía estaba comenzando. Sin embargo, cuando las cosas se volvieron más serias, optó por hablar del romance.

La confirmación llegó después de varias semanas de rumores sobre la cercanía entre ambos.

Además, Soto ha señalado que sus hijas ya conocen a Colibrí y que mantiene con ellas una comunicación abierta sobre su vida personal.

Gabriel Soto Especial

Las dudas sobre cuándo comenzó el romance

La relación también ha estado rodeada de algunos cuestionamientos sobre el momento en que comenzó.

Ana Carla Sinclair, expareja del actor, ha hablado sobre sus sospechas respecto a la cercanía que existía entre Gabriel Soto y Colibrí cuando todavía mantenía su relación anterior.

Ante estas versiones, Soto ha rechazado que hubiera una infidelidad o que su romance con Colibrí comenzara antes de terminar su relación previa.

Por ahora, el actor parece estar disfrutando esta nueva etapa. Y aunque no ha dado demasiados detalles sobre su noviazgo, las fotografías que compartió por el cumpleaños de Colibrí Jiménez dejan ver que está dispuesto a mostrar un poco más de esta relación a sus seguidores.