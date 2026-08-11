Cristian Castro entraría a la UNAM con pase directo; ¿qué carrera quiere estudiar?

Cristian Castro podría convertirse en alumno de la UNAM después de concluir la preparatoria y obtener un pase directo para continuar con sus estudios universitarios. Aunque todavía no elige una carrera, el cantante aseguró que desea cumplir su sueño de acudir a clases de manera presencial.

A sus 51 años, el intérprete se prepara para recibir su diploma de preparatoria este 12 de agosto. Durante un encuentro con medios de comunicación, explicó que la escuela donde estudió está afiliada a la Universidad Nacional Autónoma de México, situación que, según declaró, le permitirá ingresar directamente.

Cristian Castro Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, dijo el cantante, quien también invitó a sus seguidores a su ceremonia de graduación.

Cristian Castro celebrará su graduación con Verónica Castro

Para festejar que terminó la preparatoria, Cristian Castro tendrá una reunión familiar organizada por su madre, Verónica Castro, quien además será su madrina durante la ceremonia.

“Me va a hacer una cena ahí en su casa. Vamos a cortar una flor de su jardín”, compartió el artista.

Cristian Castro Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Alcanzar esta meta no fue sencillo para el cantante, pues tuvo que combinar las clases y tareas con sus conciertos y diferentes compromisos profesionales fuera de México. Sus profesores han destacado la disciplina que mostró durante el proceso para terminar sus estudios.

Carmina Quevedo, una de las maestras que formaron parte de su preparación académica, contó en una entrevista con Ventaneando que el intérprete también ha expresado su deseo de participar en proyectos que ayuden a otras personas.

“Siempre me dice: ‘Me gustaría trabajar o crear algo en una fundación’”, señaló.

Giorgio Viera

Verónica Castro inspiró a Cristian Castro para continuar estudiando

La decisión de ingresar a la universidad también estaría relacionada con el ejemplo de Verónica Castro. La actriz estudió Relaciones Internacionales en la UNAM y logró terminar esa etapa académica, algo que motivó a su hijo a retomar sus estudios.

“Mi madre sí se pudo recibir en la universidad, en la UNAM. Estudió Relaciones Internacionales, y me sentí muy motivado por ella”, dijo.

Especial

Ahora, el cantante espera seguir los pasos de su madre y vivir la experiencia universitaria de manera presencial. Sin embargo, todavía analiza las opciones disponibles antes de elegir la profesión a la que quiere dedicar esta nueva etapa de su vida.

¿Qué carrera podría estudiar Cristian Castro en la UNAM?

Por el momento, Cristian Castro no ha tomado una decisión definitiva. Entre sus opciones se encuentran Administración de Empresas, Contabilidad, alguna carrera relacionada con las ciencias y una profesión enfocada en la docencia.

Esta última alternativa parece llamar especialmente su atención, ya que considera que los maestros desempeñan una labor importante dentro de la sociedad.

Especial

“Ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda la vida, que estoy pensando qué estudiar. De verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia o va a ser una carrera como no sé, Administración en Empresas, quizás Contabilidad, no sé, Ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”.

¿Cómo funciona el pase reglamentado de la UNAM?

La noticia sobre el posible ingreso de Cristian Castro surge mientras existe polémica por los mecanismos de admisión a la UNAM. Miles de jóvenes se preparan para los procesos de selección y han manifestado su inconformidad por el próximo examen de control y otros cambios anunciados tras revelarse que en el examen en línea varios jóvenes hicieron trampa.

El pase reglamentado está dirigido a quienes concluyen sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria o en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la propia UNAM. En el caso de Cristian Castro, el cantante afirma que podrá ingresar directamente debido a la afiliación de la escuela donde cursó la preparatoria.