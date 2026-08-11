Hilary Duff recuerda a su exnovio Aaron Carter con un especial homenaje en concierto

Hilary Duff protagonizó uno de los momentos más emotivos de su reciente regreso a los escenarios al recordar a Aaron Carter, su exnovio de adolescencia, durante un concierto de su gira The Lucky Me.

Así fue el homenaje de Hilary Duff a Aaron Carter

La intérprete de Come Clean se presentó el domingo 9 de agosto en Filadelfia como parte de su recorrido musical por Estados Unidos.

La cantante lució una camiseta con la imagen del fallecido artista, recordando una etapa importante de su adolescencia. Captura de pantalla @HilaryDiary

En medio de la presentación, Duff lució una camiseta blanca con una imagen de un joven Aaron Carter, acompañada por su nombre, evocando precisamente la época en la que ambos fueron dos de los rostros juveniles más populares de principios de los años 2000.

Las fotografías y videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Los seguidores de la cantante celebraron que haya utilizado uno de sus conciertos para mantener vivo el recuerdo de quien fue una persona importante durante sus primeros años de fama.

Entre los comentarios publicados por los fans destacaron mensajes de cariño y nostalgia. Algunos calificaron el gesto como conmovedor, mientras otros aseguraron que la imagen les provocó una fuerte emoción al reconocer inmediatamente a Carter en la camiseta.

Hilary Duff y Aaron Carter: la historia de su romance juvenil

El homenaje también despertó recuerdos sobre la relación que Duff y Carter mantuvieron cuando ambos eran adolescentes. Su romance comenzó alrededor del año 2000 y se prolongó, de manera intermitente, durante algunos años.

Hilary Duff y Aaron Carter fueron una de las parejas adolescentes más comentadas de principios de los años 2000. Grosby

En aquel momento, los dos eran jóvenes estrellas de la industria del entretenimiento y su relación se convirtió en uno de los romances adolescentes más comentados de aquella época.

La historia entre ambos incluso quedó ligada a Lizzie McGuire, la popular serie de Disney Channel protagonizada por Duff. En 2001, Carter apareció como invitado en uno de los episodios de la producción, interpretándose a sí mismo y compartiendo una escena romántica con el personaje de Lizzie.

Para entonces, Carter ya gozaba de una enorme popularidad. Había comenzado su carrera musical siendo apenas un niño y alcanzó el éxito como cantante y actor, convirtiéndose en uno de los ídolos juveniles más reconocidos de finales de los años noventa y principios de los dos mil.

La camiseta que eligió Hilary evocó la época en que ambos eran estrellas juveniles de gran popularidad. IMDb

Además, era conocido por ser el hermano menor de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys.

¿Qué le pasó a Aaron Carter?

La vida de Aaron, sin embargo, tomó posteriormente un rumbo complicado. Durante su etapa adulta enfrentó dificultades relacionadas con la salud mental y las adicciones.

El cantante murió el 5 de noviembre de 2022, a los 34 años, en su casa. Su fallecimiento fue determinado como accidental y estuvo relacionado con los efectos de sustancias.

Carter murió a los 34 años en 2022, dejando atrás una carrera marcada por éxitos y dificultades personales. Grosby

Tras conocer la noticia, Hilary Duff compartió un emotivo mensaje dedicado a quien había sido su pareja durante la adolescencia. La actriz y cantante lamentó que la vida hubiera sido tan difícil para Carter y recordó con cariño la importancia que tuvo durante una etapa de su juventud.

Ahora, casi cuatro años después de su muerte, Duff volvió a rendirle tributo públicamente, esta vez desde un escenario. La camiseta elegida no solo representó un recuerdo personal, sino también una referencia directa a una época que ambos compartieron cuando eran dos de las mayores estrellas adolescentes de la cultura pop.

El gesto adquiere además un significado especial dentro del regreso de Duff a los escenarios. Su gira The Lucky Me está marcada por la nostalgia de quienes crecieron con sus canciones y con Lizzie McGuire, por lo que recordar a Carter durante una de estas presentaciones conectó con una generación que vivió de cerca aquella etapa.