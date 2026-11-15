Premios Grammy 2027: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO las nominaciones?

Los Premios Grammy 2027 están cada vez más cerca y los fans de la música pronto conocerán qué artistas competirán por una de las estatuillas más importantes de la industria. Después de meses de lanzamientos, canciones que se volvieron populares y álbumes que dieron de qué hablar, llegó el momento de descubrir quiénes lograron una nominación.

Como sucede cada año, la lista de candidatos genera expectativa entre los seguidores de distintos géneros musicales, quienes esperan encontrar a sus cantantes favoritos entre los seleccionados. Además, esta edición tendrá algunas novedades que podrían abrirles las puertas a más artistas.

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Antes de que se realice la ceremonia de premiación, la Academia de la Grabación organizará un evento especial para revelar los nombres de los nominados. La presentación contará con la participación de reconocidas figuras de la música y podrá seguirse desde diferentes países, incluido México.

¿Cuándo se anuncian las nominaciones a los Premios Grammy 2027?

La Academia de la Grabación confirmó que será el lunes 16 de noviembre de 2026 cuando se den a conocer los nominados a la edición número 69 de los Grammy.

Para esta ocasión, el anuncio se realizará desde The Square, un espacio ubicado en Times Square, Nueva York, donde se llevará a cabo una presentación especial que reunirá a diferentes personalidades de la industria musical.

Durante el evento se revelarán los candidatos de las 100 categorías que forman parte de la premiación, entre ellas algunas de las más esperadas, como Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo.

¿A qué hora ver las nominaciones a los Grammy 2027 en México?

Quienes quieran seguir el anuncio en tiempo real tendrán que conectarse desde temprano, ya que la transmisión está programada para comenzar a las 6:45 de la mañana del lunes, tiempo del centro de México.

Este horario corresponde a las 7:45 de la mañana de Nueva York, ciudad desde la que se realizará la presentación.

Por otra parte, la lista completa de nominados estará disponible a partir de las 8:00 de la mañana, hora del centro de México, por lo que aquellos que no puedan ver el evento en vivo tendrán la oportunidad de consultar los resultados poco después.

¿Dónde ver EN VIVO las nominaciones a los Grammy 2027 desde México?

Para los fans mexicanos que no quieran perderse el anuncio, habrá dos opciones oficiales para disfrutar de la presentación sin necesidad de pagar una suscripción.

La primera será a través de Grammy.com, la página de la Academia de la Grabación, donde también se publicará la lista completa de nominados una vez que termine el anuncio.

Otra alternativa será el canal oficial de los Grammy en YouTube, que contará con una transmisión en vivo para que los seguidores puedan conocer los nombres de los artistas seleccionados.

¿Qué artistas participarán en el anuncio de los nominados a los Grammy 2027?

Entre los invitados confirmados se encuentran Olivia Dean, Kehlani, Pharrell Williams, David Guetta, Herbie Hancock, Juanes, Renée Fleming, Yungblud y Alan Menken.

@davidguetta

También participarán Amy Allen, Carly Pearce, Linda Perry, Israel Houghton y otros invitados.

A ellos se sumarán Harvey Mason Jr., director ejecutivo de los Grammy, y la doctora Chelsey Green, presidenta de la junta directiva de la Academia de la Grabación.

¿Qué novedades tendrán los Premios Grammy 2027?

Uno de los cambios más importantes de esta edición es la incorporación de cinco categorías, con las que se busca reconocer a más artistas y diferentes estilos musicales.

Las nuevas categorías son:

Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

Mejor Canción Latina.

Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional.

Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo o Grupo de R&B.

Mejor Álbum de Música Folclórica Tradicional.

Por otro lado, para elegir a los nominados se tomaron en cuenta las grabaciones publicadas entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026.

La primera ronda de votaciones se realizó del 12 al 22 de octubre de 2026, mientras que la etapa final, en la que se decidirán los ganadores, se llevará a cabo del 10 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027.

¿Cuándo serán los Premios Grammy 2027?

La ceremonia de los Premios Grammy 2027 se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027, desde el Crypto.com Arena, ubicado en Los Ángeles, California.

Esta entrega también marcará un cambio importante en la historia de la premiación, pues después de varias décadas de transmitirse por CBS, el evento llegará a ABC como parte de un nuevo acuerdo.

Asimismo, la ceremonia principal podrá verse a través de Disney+ y Hulu, lo que representa una nueva etapa para los Grammy y su forma de llegar al público.