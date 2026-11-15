BTS vuelve a vestir el uniforme militar y despierta la curiosidad de sus fans

Los integrantes de BTS volvieron a vestir el uniforme militar, pero esta vez no para reincorporarse al servicio, sino por motivos relacionados con sus obligaciones posteriores a su baja. Las imágenes despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse por qué los integrantes aparecieron nuevamente con esta vestimenta.

El momento también provocó suspiros entre las ARMY, que reaccionaron con emoción al ver a algunos de sus artistas favoritos luciendo de nuevo el uniforme.

BTS sorprende a sus fans al aparecer nuevamente con uniforme militar

Las imágenes compartidas a través de Weverse despertaron el interés de las ARMY. En ellas aparecen Jin, J-Hope y Jimin vistiendo el uniforme militar.

La postal de los tres integrantes no tardó en generar revuelo entre sus seguidores, quienes también destacaron la conexión y amistad que mantienen después de haber atravesado juntos una etapa importante de sus vidas.

¿Por qué los integrantes de BTS volvieron a usar el uniforme militar?

Los integrantes de BTS comenzaron a cumplir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur entre 2022 y 2023. Jin fue el primero en ingresar, en diciembre de 2022, por lo que el grupo tuvo que hacer una pausa en sus actividades musicales mientras cada uno cumplía con esta responsabilidad.

Debido a que ingresaron en diferentes fechas, los integrantes terminaron su servicio militar entre 2024 y 2025, lo que permitió que el grupo retomara sus actividades como banda.

Sin embargo, en Corea del Sur existe un sistema de Fuerzas de Reserva, al que se incorporan los ciudadanos después de concluir su servicio militar activo. Durante los ocho años posteriores a recibir su baja, pueden tener que cumplir con determinados entrenamientos y obligaciones de reserva.

Por ello, volver a utilizar el uniforme no significa necesariamente que los integrantes hayan regresado al servicio militar activo.

V comparte fotografías con uniforme militar y emociona a las ARMY

Por su parte, Kim Tae-hyung, conocido artísticamente como V, también compartió fotografías en sus redes sociales en las que aparece nuevamente con el uniforme militar.

Bastaron cuatro imágenes para provocar la reacción inmediata de sus seguidores. Desde su publicación, las fotografías acumularon poco más de 8 millones de reacciones, reflejo del entusiasmo que sigue despertando el cantante entre sus fans.

Mientras tanto, la banda continúa con su gira mundial “BTS World Tour ARIRANG 2026-2027”, que tiene fechas programadas hasta junio de 2027.

Con cada presentación, los integrantes siguen conquistando escenarios y reuniéndose con sus seguidores alrededor del mundo, reafirmando por qué son una de las agrupaciones más emblemáticas y esperadas del K-pop.