Anahí revela la pelea que tuvo con Poncho Herrera en RBD: "Me quiero salir del grupo"

Anahí y Alfonso Herrera, dos de los exintegrantes de RBD, una de las agrupaciones que se convirtió en un fenómeno mundial de la cultura pop, demostraron que su amistad ha sobrevivido al paso de los años al rencontrarse en un proyecto.

Durante su participación en "Encuentros sin Fronteras", programa conducido por Poncho Herrera en colaboración con ESPN y Disney+, ambos compartieron anécdotas personales sobre su travesía en RBD, incluyendo una inesperada pelea que marcó sus primeros conciertos internacionales.

Primera pelea entre Anahí y Poncho en RBD

Alfonso Herrera recordó uno de los episodios más tensos que vivieron como compañeros de grupo. Todo ocurrió en Colombia, durante una de las primeras giras internacionales de RBD.

Los actores explicaron que, tras una lluvia, algunos integrantes querían salir a divertirse bajo el agua. Sin embargo, Anahí pensaba en no hacerlo por temor a afectar su voz, ya que aún tenían varios conciertos por delante.

La diferencia de opiniones desató una pequeña discusión que incluso terminó entre gritos dentro del hotel.

"Odio a Poncho, me quiero salir del grupo. Odio a Poncho, me quiero salir del grupo", recordaron entre risas que repetía Anahí durante aquel momento de enojo.

Aunque la situación pareció intensa, el enfado duró poco. La cantante y actriz aseguró que, apenas un par de horas después, ambos volvieron a hablar con normalidad.

Poncho Herrera revela cuándo supo que su etapa en RBD había terminado

Las extensas giras y la intensidad del proyecto también trajeron momentos complejos. En la conversación con Anahí, Poncho confesó cuándo sintió que había llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida.

"Yo me acuerdo cuando me bajé en Madrid del último concierto y dije: 'Creo que aquí se terminó mi etapa como, en ese proyecto'", compartió Alfonso Herrera.

A pesar de ello, el actor dejó claro el profundo agradecimiento que siente hacia RBD, un proyecto que transformó su carrera y le permitió vivir experiencias inolvidables junto a sus compañeros.

Poncho reconoció que siempre recordará esa etapa con cariño y gratitud por todo lo que significó en su vida profesional y personal.

Poncho Herrera y Anahí confiesan cómo fue su primera pelea en RBD Foto: Cuartoscuro.com

¿Anahí y Poncho preparan una nueva colaboración?

Aunque cada uno ha seguido caminos distintos, ambos mantienen una gran amistad. Incluso, desde mayo despertaron sospechas entre sus seguidores sobre un posible proyecto juntos.

Los artistas compartieron un video acompañado de la frase "M&M", lo que desató especulaciones entre los fans sobre una nueva colaboración.

Este episodio de 23 minutos de "Encuentros sin Fronteras" deja ver el lado más humano de dos de las figuras más queridas de RBD, quienes revivieron con nostalgia, humor y sinceridad algunos de los momentos que marcaron su historia dentro de la banda.