¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron? Viaje a Hawái reaviva rumores

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron nuevas fotografías de su viaje familiar a Hawái junto a su hija Kailani, lo que volvió a generar comentarios sobre la cercanía que mantienen pese al final de su relación de pareja.

La actriz publicó en Instagram una serie de imágenes de sus vacaciones en Kauai, donde aparece con Mauricio y Kailani en distintos paisajes naturales. En la descripción del carrete resumió el significado que ese destino tiene para ellos.

“Hawái es nuestro lugar feliz”, escribió Aislinn.

El viaje llamó la atención porque la expareja regresó al mismo destino ocho años después de una de sus postales familiares más recordadas. En esta ocasión, Aislinn incluso compartió una comparación entre una fotografía tomada en 2018 y otra de su reciente visita en 2026.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann recrean recuerdo familiar

En el álbum publicado por Aislinn, una de las imágenes más comentadas fue un retrato familiar en el que aparecen los tres sentados sobre la hierba, con el paisaje de Hawái al fondo.

La actriz también mostró un collage que comparaba una imagen de 2018 con otra tomada durante este viaje, separadas por casi una década. En ambas aparece Kailani, quien actualmente tiene ocho años.

La publicación incluyó fotografías de playa, caminatas y momentos de convivencia familiar. También se mostró una actividad al aire libre que, según Aislinn, es de las favoritas de su hija: acampar en una casa de campaña montada sobre una camioneta.

“La actividad favorita de Kai”, escribió la actriz en una de las imágenes.

El viaje reaviva rumores de reconciliación

Las fotografías de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en Hawái provocaron nuevos comentarios entre seguidores que siguen pendientes de una posible reconciliación.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en un viaje de familia en Hawai Instragram

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental actualmente. Ambos han explicado en distintas ocasiones que su vínculo se transformó en una relación familiar y de copaternidad centrada en Kailani.

La cercanía entre ellos no es nueva. Desde que anunciaron su separación en marzo de 2020, Aislinn y Mauricio han mantenido una dinámica pública de respeto y convivencia por el bienestar de su hija.

“Somos familia”, dice Mauricio Ochmann sobre Aislinn

Meses antes de este viaje, Mauricio Ochmann habló sobre el vínculo que mantiene con Aislinn Derbez durante la promoción de la película Hasta el fin del mundo, proyecto que ambos protagonizaron.

El actor explicó que, aunque su matrimonio terminó, la relación entre ellos no desapareció.

“De alguna manera seguimos juntos, seguimos siendo equipo, somos familia, hay una admiración artística y personal”, dijo Mauricio en el programa Hoy.

Aislinn también ha hablado de la forma en que ambos han construido una relación más sana después de la separación. En entrevista con Quién, la actriz dijo que ahora se llevan “mucho mejor” que cuando eran pareja y que han encontrado una forma bonita de ser familia.

Aislinn y Mauricio han compartido más viajes familiares

El viaje a Hawái se suma a otros momentos recientes que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han compartido junto a Kailani.

Además de coincidir en la promoción de Hasta el fin del mundo, la expareja también ha viajado con su hija a destinos como Los Cabos e Italia, lo que ha reforzado la idea de que mantienen una relación cercana, aunque no hayan confirmado una reconciliación amorosa.