El detalle en la llamada de Beyoncé y Michael Jackson de 2001 que nadie pudo pasar por alto

Una antigua grabación de Beyoncé y Michael Jackson volvió a circular en redes sociales y, aunque el encuentro entre ambas estrellas era el verdadero protagonista, un detalle de la escena terminó acaparando todas las miradas.

El video de Beyoncé y Michael Jackson que volvió a hacerse viral

Se trata de un video registrado en 2001, cuando la cantante todavía formaba parte de Destiny’s Child y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas de la música.

Beyoncé tenía 20 años cuando habló con Michael Jackson por el proyecto benéfico “What More Can I Give?”. IG beyonce / michaeljackson

En aquel entonces, Beyoncé tenía 20 años y recibió la oportunidad de conversar por primera vez con Michael Jackson debido a su participación en ‘What More Can I Give?’, una canción de carácter benéfico que el Rey del Pop impulsó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La joven intérprete aparece visiblemente emocionada antes de hablar con uno de sus grandes referentes. Sin embargo, mientras se prepara la llamada, ocurre una situación que, más de dos décadas después, ha provocado todo tipo de comentarios.

¿Por qué sorprendió la llamada de Beyoncé con Michael Jackson?

Las imágenes muestran a Beyoncé en compañía del productor Marc Schaffel, quien estaba relacionado con el proyecto y habría registrado el material para un programa sobre Michael Jackson que finalmente no llegó a emitirse.

Mientras Schaffel se encontraba hablando con Jackson, invitó a Beyoncé a acercarse y le indicó que podía sentarse sobre sus piernas para facilitar la conversación telefónica. La cantante siguió la indicación y permaneció ahí mientras se realizaba la llamada.

La escena adquiere todavía más relevancia porque Beyoncé aparece nerviosa ante la posibilidad de hablar con Jackson. Incluso llega a expresar que podría desmayarse por la emoción del encuentro.

¿Qué pasó entre Beyoncé y Michael Jackson durante su llamada de 2001?

Una vez establecida la comunicación, Michael Jackson saluda a Beyoncé y le agradece por formar parte del proyecto. La artista, visiblemente sorprendida, no oculta la admiración que sentía por el intérprete de ‘Thriller’.

La llamada entre Beyoncé y Michael Jackson volvió a circular en redes sociales más de dos décadas después. IG beyonce / michaeljackson

Para la entonces integrante de Destiny’s Child, colaborar en una producción encabezada por Jackson representaba una oportunidad extraordinaria. Durante la conversación, le hizo saber lo honrada que se sentía y agradeció que la hubieran tomado en cuenta.

El intercambio también deja ver una faceta mucho más joven de Beyoncé, quien todavía estaba dando sus primeros pasos hacia la carrera solista que posteriormente la convertiría en una de las figuras más importantes de la música mundial.

La canción ‘What More Can I Give?’ reunió a numerosos artistas con la intención de apoyar a las personas afectadas por los atentados del 11 de septiembre. Entre los nombres vinculados al proyecto estuvieron figuras como Celine Dion y Mariah Carey, además de otros reconocidos intérpretes.

La joven Beyoncé no ocultó su emoción al recibir una llamada de uno de sus grandes ídolos musicales. IG beyonce

¿Por qué volvió a hacerse viral el video de Beyoncé y Michael Jackson?

El material pertenece a una época particularmente importante tanto para Beyoncé como para Michael Jackson. Mientras la primera comenzaba a ganar terreno en la industria musical, el segundo continuaba siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento.

Por ello, cada aparición inédita relacionada con ambos suele despertar interés entre sus seguidores. En esta ocasión, sin embargo, el gesto de Schaffel terminó eclipsando parcialmente el contenido de la conversación.

La escena fue grabada mientras Beyoncé participaba en el proyecto musical impulsado por Michael Jackson tras el 11-S. IG michaeljackson

Las redes sociales han reavivado el debate sobre si aquella interacción era simplemente una situación casual de principios de los 2000 o si, desde la perspectiva actual, resulta inapropiada.

Lo cierto es que el video por sí mismo no demuestra que Beyoncé haya sido forzada a sentarse en el regazo del productor, pero sí se interpreta como acoso hacia la cantante.

Más de 20 años después, aquella llamada permanece como un curioso registro de los primeros encuentros profesionales de Beyoncé con Michael Jackson.