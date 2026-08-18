Muere Frank Beard, baterista de ZZ Top, a los 77 años tras más de cinco décadas de trayectoria

El mundo del rock está de luto por la muerte de Frank Beard, baterista y uno de los integrantes históricos de ZZ Top, quien falleció a los 77 años después de más de 50 años formando parte de la agrupación texana.

El músico murió mientras se encontraba bajo cuidados paliativos en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por familiares. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Foto: X @ZZTop

¿Qué papel tuvo Frank Beard en ZZ Top?

Beard fue una pieza fundamental en el sonido de ZZ Top. Junto a Billy Gibbons y Dusty Hill, formó la alineación clásica del grupo, que comenzó su trayectoria a finales de la década de 1960 y posteriormente se convirtió en una de las bandas más reconocidas del rock estadounidense.

Su batería acompañó algunos de los temas más famosos de la agrupación, entre ellos “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin’”, canciones que ayudaron a consolidar a ZZ Top durante su etapa de mayor popularidad.

Foto: X @ZZTop

La noticia fue confirmada por el entorno de ZZ Top. Billy Gibbons, guitarrista y cofundador de la banda, recordó a Beard como un gran amigo y colaborador, además de destacar la importancia de su estilo para el sonido del grupo.

Gibbons también señaló que ZZ Top continuará adelante, respetando lo que, según explicó, eran los deseos de Beard.

¿Cuántos años estuvo Frank Beard en ZZ Top?

La trayectoria de Beard junto a ZZ Top abarcó alrededor de 56 años, convirtiéndolo en uno de los integrantes más longevos de una agrupación que consiguió mantenerse vigente durante varias generaciones.

Durante ese tiempo, participó en la grabación de la amplia discografía de la banda y fue parte del periodo en el que ZZ Top alcanzó fama mundial, especialmente durante la década de 1980.

ZZ Top vendió más de 50 millones de discos y consiguió importantes éxitos en las listas musicales. La agrupación también recibió varias nominaciones a los premios Grammy y colocó numerosos álbumes entre los más vendidos de Billboard.

Foto: X @ZZTop

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con la popularidad de producciones como "Eliminator", además de sus característicos videos musicales, que ayudaron a convertir a la banda en un referente de la cultura rock de los años 80.

El legado de la agrupación también fue reconocido con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2004. Beard formó parte de aquella ceremonia junto a Gibbons y Hill, consolidando el lugar de ZZ Top dentro de la historia del género.

En el documental de 2019 "ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas", Beard habló sobre su permanencia en la agrupación y dejó claro el vínculo que tenía con sus compañeros y con la música.

Su carrera estuvo marcada por una constante colaboración con Gibbons y Hill, una fórmula que permitió a ZZ Top mantenerse como uno de los tríos más reconocibles del rock durante décadas.

Con su fallecimiento, Billy Gibbons queda como el único integrante original de ZZ Top que continúa en la agrupación, luego de la muerte del bajista Dusty Hill en 2021.