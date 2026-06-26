Récords históricos de Michael Jackson imposibles de romper en la industria musical

El legado de Michael Jackson permanece intocable en la industria del entretenimiento a 17 años de su fallecimiento. El estreno mundial de la película biográfica Michael impulsó nuevamente la obra del 'Rey del Pop' en las principales listas globales. Las estrellas contemporáneas intentan alcanzar sus números constantemente, pero las marcas del artista estadounidense dominan los libros de historia con total autoridad.

El disco Thriller (1982) conserva la corona absoluta como el álbum más vendido de toda la historia a nivel mundial. Las estimaciones oficiales certifican ventas superiores a las 70 millones de copias en formato físico alrededor del planeta entero.

Portada del álbum Thriller de Michael Jackson. Foto: Especial

Diversos reportes globales especializados elevan esta histórica cifra hasta rozar los 100 millones de unidades distribuidas. Ningún lanzamiento moderno logró arrebatarle esta posición comercial durante la actual era del streaming y el consumo digital masivo.

Dominio absoluto en el Billboard y los premios Grammy

El resurgimiento masivo de sus clásicos le otorgó al cantante un récord de longevidad inigualable en las listas de popularidad. El intérprete figura como el único artista de la historia con sencillos en el Top 10 del Billboard Hot 100 durante seis décadas consecutivas.

Esta proeza estadística abarca un periodo ininterrumpido desde los inicios de los años setenta hasta la década de los 2020. El consumo de sus canciones a través de plataformas virtuales mantiene sus melodías vigentes entre el público joven de todo el mundo.

Michael Jackson bailando. REUTERS

La ceremonia de los galardones de la Academia de la Grabación en 1984 atestiguó otro hito imposible de borrar. Durante la 26.ª edición de la gala, el ídolo pop conquistó 8 premios Grammy en una sola noche y frente a millones de espectadores.

El triunfo masivo reconoció el arrollador éxito comercial de su música y su trabajo narrativo en el audiolibro de E.T. El Extraterrestre. El músico comparte este logro general con la banda Santana, pero se mantiene invicto como el único artista solista masculino con esta hazaña.

El impacto visual de Thriller y su legado en Guinness

El icónico cortometraje musical de Thriller ostenta el reconocimiento formal por los Guinness World Records como el video más exitoso. Las autoridades culturales estadounidenses valoraron la pieza audiovisual mucho más allá de sus estratosféricas métricas comerciales.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó esta obra en su prestigioso National Film Registry por su incalculable valor histórico. Hasta la fecha, la cinta de los zombis figura como el único video musical con este alto nivel de preservación gubernamental en Norteamérica.

Thriller tiene récord como uno de los videos más vistos. Foto: Especial

A la par de este reconocimiento artístico, el libro de los Guinness World Records identifica oficialmente al cantante como el artista más laureado de todos los tiempos. La institución internacional contabiliza un asombroso total de 39 récords mundiales oficiales a nombre del ídolo nacido en Gary, Indiana.

Esta extensa colección de galardones documenta meticulosamente sus ventas discográficas, el éxito de sus giras mundiales y su enorme labor filantrópica. La corona de la industria musical pertenece permanentemente al hombre del guante blanco y el icónico moonwalk.