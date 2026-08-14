¿Por qué la demanda contra Michael Jackson no llegará a juicio? Esto pasó con el caso Cascio

El caso que enfrenta a los hermanos Cascio con el patrimonio de Michael Jackson tuvo un giro importante esta semana. El juez federal Hernán D. Vera determinó que la demanda no continuará en un tribunal público y que cualquier disputa relacionada con el acuerdo firmado entre ambas partes deberá resolverse mediante arbitraje.

La decisión fue emitida el 12 de agosto de 2026 y es importante aclarar algo: el fallo no determina si las acusaciones contra Michael Jackson son verdaderas o falsas. El magistrado se concentró en una cuestión legal distinta: si el acuerdo que los Cascio firmaron en 2019 obliga a llevar el conflicto ante un árbitro en lugar de un jurado.

De acuerdo con la resolución, el contrato incluía una cláusula de arbitraje y, por esa razón, el juez consideró que debía hacerse cumplir.

¿Por qué no habrá un juicio público?

Los hermanos Cascio intentaron evitar el arbitraje invocando una ley federal de 2021 conocida como Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act, que limita el uso de cláusulas de arbitraje obligatorio en determinados casos de agresión y acoso sexual.

Sin embargo, el juez Vera concluyó que esa legislación no podía aplicarse de manera retroactiva a un acuerdo celebrado antes de que entrara en vigor.

En otras palabras, el tribunal no está cerrando el caso porque haya determinado que las acusaciones carecen de fundamento. Lo que decidió es quién debe resolver la disputa sobre el acuerdo. Los Cascio todavía pueden cuestionar la validez del convenio, pero tendrán que hacerlo ante un árbitro y no frente a un jurado.

Michael Jackson en un concierto. REUTERS

El juez incluso reconoció la gravedad de las acusaciones, pero señaló que la cláusula contractual le dejaba sin margen para llevar el asunto a un juicio público.

¿Qué denunciaron los hermanos Cascio contra Michael Jackson?

Los hermanos Cascio presentaron su demanda federal en febrero de 2026. En ella, Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio acusaron a Michael Jackson de haberlos abusado sexualmente durante años, cuando eran menores.

Según su versión, el cantante aprovechó la relación cercana que tenía con la familia, así como su fama y poder, para ganarse su confianza y posteriormente manipularlos.

Los Cascio también alegaron que Jackson los aisló de los adultos que podían protegerlos y que utilizó drogas, alcohol y pornografía para normalizar determinadas conductas.

Michael Jackson Foto: Netflix

La familia había mantenido durante años una relación cercana con el artista e incluso llegó a referirse a sí misma como su "segunda familia". También defendieron públicamente a Jackson frente a acusaciones anteriores.

Los hermanos sostienen que el documental Leaving Neverland, estrenado en 2019, hizo que reconsideraran lo que habían vivido y los llevó a presentar sus propias acusaciones.

El acuerdo de 2019 es la clave del conflicto

Uno de los puntos centrales del caso es un acuerdo que los Cascio firmaron con el patrimonio de Jackson. Según los reportes, el convenio contemplaba una compensación de alrededor de 3.5 millones de dólares, sin que el patrimonio reconociera responsabilidad.

Los hermanos aseguran que fueron presionados para aceptar el acuerdo y cuestionan que este incluyera una cláusula que les impedía llevar futuras disputas ante los tribunales.

Precisamente esa discusión es la que ahora deberá pasar a arbitraje. El fallo de Vera no establece que el acuerdo sea definitivamente válido ni que las acusaciones sean falsas; simplemente determina que esas cuestiones deberán discutirse en el mecanismo privado contemplado en el contrato.

Michael Jackson Foto: Netflix

El patrimonio de Michael Jackson rechaza las acusaciones

El patrimonio del cantante ha negado las acusaciones de los Cascio. Sus abogados han cuestionado además el cambio de postura de la familia, recordando que durante años sus integrantes defendieron públicamente a Jackson y aseguraron que no había tenido comportamientos inapropiados con ellos.

Por su parte, el abogado de los hermanos, Howard King, lamentó que el conflicto no pueda resolverse mediante un juicio público.

Michael Jackson Foto: grosbygroup.com

Así, el caso Cascio todavía no termina. Lo que cambia es el escenario; ya no será un jurado quien escuche públicamente la disputa, sino un árbitro en un procedimiento privado. Y será ahí donde los hermanos podrán intentar cuestionar el acuerdo y continuar con sus reclamos.