Placebo reimagina su debut mientras cuestiona al presente
Placebo revive su debut con RE:CREATED, una reimaginación de las canciones con las que desafiaron los tabúes de los 90 y que, asegura Stefan Olsdal, siguen dialogando con un presente donde sienten que muchas conversaciones sociales han retrocedido
Treinta años se dicen fácil, son los que cumple Placebo de haber lanzado su álbum debut. En aquel entonces, en medio del auge del britpop, la banda irrumpió para hablar de androginia, sexualidad y otros temas tabú para la época. Este año, específicamente el 19 de junio, visitarán esas primeras canciones para ampliarlas y reimaginarlas, en un momento donde, confiesa Stefan Olsdal, sienten que se ha retrocedido en la apertura para abordar temas necesarios como los que ellos, ya hace tres décadas, querían poner foco.
“Sí, por un lado sí hemos llegado bastante lejos, poniendo muchos temas sobre la mesa, pero si vemos lo que está pasando en el mundo, parece que estamos yendo para atrás a la vez, ¿no?”, dice Stefan, el guitarrista sueco a Excélsior hablando en español y añade “lo que hicimos es solamente expresar nuestra realidad y nuestra verdad; yo creo, yo pienso, que la música, si viene de un lugar que es muy personal, se convierte en universal. Mucho más y mucho mejor que si alguien intenta hacer algo a propósito o seguir una tendencia o intentar hacer algo que no es suyo. Entonces, para nosotros, lo que ha salido en aquel momento era muy natural para nosotros, ojalá pueda encontrar su espacio hoy”, comparte.
Se trata de una reversión de RE:CREATED, del cual ya puede escucharse un adelanto con la canción Bruise Pristine Re:Created Version, una ampliación que surge del sentimiento general de toda la banda de que aquel primer álbum estaba incompleto, algo que surgió a partir de la experiencia en el escenario y de tantos años tocando esas canciones, pero ven un reto en revisitar estos temas y hacer nuevas versiones, una nueva generación que ni siquiera había nacido cuando lanzaron aquel primer material.
Pues, bueno, la música no tiene edad. Y eso es lo bueno, porque tú puedes descubrir música muchísimos años después que ha salido, se puede descubrir bandas con su séptimo disco, por ejemplo, yo lo hice con varias bandas. Yo lo descubrí en su quinto o séptimo disco. Y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que un bebé puede responder a la música mucho antes que pueda hablar por ejemplo, o mucho antes que pueda responder a un cuadro o a un poema. Porque es algo que va dentro de ti y nada más en el mundo tiene ese poder, que puede funcionar a través de fronteras, de idiomas, de géneros, de generaciones”, piensa.
“Esa energía y eso que lleva la música es lo que hace que podamos hacer una gira ahora y redescubrir nuestro pasado. Y para muchísima gente, será para vivirlo otra vez, pero para otra gente será vivirlo por primera vez. Y los dos son igual de especiales, yo creo”, agrega Stefan.
Pero más allá de que el mundo haya cambiado, las personas y las generaciones sean diferentes de aquella época debut, ellos mismos, la banda, ha cambiado radicalmente, pero si siguen en esto, es porque sostienen esa esencia.
“Hay partes de nosotros que siguen siendo como un adolescente. Yo creo que ser músico nos ha dejado esa licencia de quedar joven, para describirlo de alguna manera. Porque estamos tocando la misma música todavía y componiendo juntos, lo mismo que hicimos hace muchísimo tiempo. Entonces hay ciertas partes de nosotros que siguen igual. Pero claro, a la vez la vida sigue, va y viene mucha gente y experiencias y cambias, ¿no? Pero personalmente, hay canciones como I Know que todavía me impactan las letras. Bueno, la mayoría de las letras que compone Bryan (Molko, el otro frontman de Placebo), pero todavía hay frases como ‘The past will keep you up and faster’. El pasado, no puedes escapar del pasado’. Si corres muy rápido no puedes dejar tu pasado. Y como frases así que todavía me impactan mucho y aún se relacionan con mi vida, son cosas que no cambian por más que tengamos 50 años”, subraya Stefan, y, efectivamente, con 52 años en su espalda, 30 de ellos como rockero.
Y sí, al final, sólo siguen disfrutando; terminaron una gira y preparan un lanzamiento para volver a girar. No se detienen como sus ritmos en la música, pero ahora que decidieron mirar atrás, optaron por ese respiro, por contemplar y concluir si se han convertido en lo que pensaban hace 30 años, o no.
Pues la vida es muy rara, creo que uno tiene metas y siente y cree que cuando cumple esa meta, ya se acaba. Y ya hemos cumplido tantas metas que yo estoy viviendo como… lo siento muchas veces como en el tiempo, que todo ese tiempo es como un regalo. Porque si soy honesto, nunca me imaginé estar vivo al día de hoy y haciendo música como trabajo. Y encima esto con un compañero que quiero mucho y que todavía tengo ganas cada día de hacer cosas creativas juntos. Entonces yo me siento tan afortunado que es como un sueño, la verdad”, confiesa.
Ahora continuarán la gira que arrancaron en Londres, pasando por Portugal y España, pero no adelantaron si en algún momento volverán a visitar México; lo que es cierto, es que también quieren disfrutar ya de que estas reversiones sean del tiempo, y, sobre todo, del público.
“Las grabaciones son nuestras, y podemos hacer lo que nos dé la gana con ellas, ese control lo tenemos nosotros, ¿no? Pero las canciones terminan de ser nuestras porque cada vez que alguien escucha la canción, es suya. Y eso, no tenemos control sobre eso. Eso es lo mágico, lo bonito de la música, que cada persona pueda hacerla como imagina, como de su propio mundo. Imaginar cómo se siente y reflejar sus emociones y pensamientos dentro de la canción. Y eso yo lo sé, porque yo lo he hecho también con otros artistas. Y sí, eso es lo bonito”.