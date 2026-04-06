"Parecen miserables", Pelle Almqvist, voz de The Hives, sobre las bandas que no aman dar shows

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Quien conoce a The Hives sabe que la banda no se anda con medias tintas. con ellos los sonidos son simplemente de un par de tonos, porque es justo eso lo que le da autenticidad a la música que llevan haciendo desde hace casi 35 años. En ese sentido, a los originarios de Fagersta, Suecia, las modas y tendencias les dan exactamente igual.

Sonamos en blanco y negro todo el tiempo. Para empezar, no estamos realmente tan interesados en lo que está de moda; es decir, escuchamos música moderna, tomamos nota de lo que es, pero creemos que estamos haciendo nuestros álbumes para los próximos 100 años. Queremos que nuestros discos sean un testimonio de lo que hicimos, así que, en realidad, se trata más de dejarse influenciar por lo que llevas dentro que por lo que hay fuera.

Tenemos una idea bastante clara de lo que queremos que sea la banda, y eso es lo que estamos intentando hacer; luego sólo esperamos que a los demás les guste. Y hasta ahora todo va bien, a suficiente gente le gusta como para que podamos seguir haciéndolo, y eso nos parece perfecto”, compartió Pelle Almqvist, vocalista de The Hives, en entrevista vía Zoom con Excélsior.

Almqvist, Niklas Almqvist, Christian Grahn, Johan Gustafsson y Mikael Karlsson saben cómo quieren sonar, cómo escriben y hacia dónde van. Por eso, buscan que su música sea inmortal y que las civilizaciones del futuro sepan quiénes eran The Hives.

El grupo se presentó en febrero pasado en el Teatro Metropólitan. Lulu Urdapilleta

“Pensamos que si nuestra civilización muere y luego hacen una excavación arqueológica y encuentran a la banda, sabrán lo que estábamos haciendo. No pensamos en si seremos populares el mes que viene, pensamos en si seremos populares dentro de mil años”, agregó el vocalista, quien, en un guiño a ese humor ácido que maneja, señaló que no es una casualidad que su más reciente disco lleva por nombre The Hives Forever Forever The Hives.

En esa inmortalidad también entra la parte de los shows en vivo. Quienes los han visto lo saben; los que no, se han perdido de uno de esos toquines que llenan de energía y llevan a los saltos, a los gritos y a la emoción que sólo el rock puede ofrecer.

“El secreto es que el resto del día, cuando vamos a dar un concierto, no hacemos nada. No nos queda energía para las otras 23 horas, así que básicamente estamos así, manteniendo toda la energía para los conciertos. También es muy divertido hacerlo, a todos nos encanta estar ahí arriba; nos gusta que así sea como queremos que sea. No puedes verlo y decir: ‘Vamos a tomárnoslo con calma hoy’, simplemente no sabemos medirnos.

“Además, no importa si tocas para muy poca gente o para mucha, estás ahí, y hay muchísima energía. Eso fue algo que nos inspiró mucho en los conciertos de punk a los que íbamos de chicos (para ver a Happy Farm, una banda de su pueblo sueco), donde la banda tocaba para 20 personas, pero aun así lo hacían como si fuera un estadio lleno. Nunca perdimos de vista ese impulso”, recordó el cantante, de 47 años.

El vocalista siempre habla en español con sus fans en Latinoamérica. Lulu Urdapilleta

A diferencia de otros grupos —no sólo de su generación—, The Hives es una máquina imparable y alejada de todos aquellos que detestan hacer shows en vivo.

Me cuesta mucho entender a casi todos los artistas que hacen eso. Nos encontramos con muchos que parecen miserables y no les gusta el espectáculo. No les gusta ir de gira. Nadie te obliga a hacerlo. Nosotros nos consideramos afortunados de tocar y siempre lo hacemos al máximo. Cualquier otra cosa me parece estúpida; si no lo disfrutas, es aburrido tanto para ti como para el público”, sentenció Pelle.

Pero a The Hives, creadores de rolas como "Hate To Say I Told You So", "Tick Tick Boom" y "Walk Idiot Walk", sí les gusta dar shows en vivo, y más cuando visitan una ciudad por primera vez, como será el próximo 11 de abril cuando los suecos se presenten en Festival City, en Querétaro junto a Molotov, División Minúscula y Wolfmother, entre otros.

“Les vamos a mostrar el mejor espectáculo de rock posible. Llevamos más de 30 años practicando, así que somos bastante buenos. Todos van a ir al concierto esperando algo genial; va a ser un gran concierto de rock, incluso si no les gusta nuestra música antes, les va a gustar después. Todos deberían ir al festival”, invitó Almqvist.

Cuando vinieron a promover The Hives Forever Forever The Hives, Miky Huidobro, de la Maldita Molocha, fue el maestro de ceremonias en su conferencia. Y lo recuerdan muy bien.

The Hives lleva 34 años como banda, y si ellos también llevan el mismo tiempo... pues, ¡felicidades, Molotov! Buen trabajo”, concluyó el cantante.

¡La frase más viral de febrero!

The Hives recientemente se presentó en el Estadio GNP Seguros como parte de la gira de My Chemical Romance, una actuación que se viralizó y una de las más importantes en la carrera de la alineación sueca, pues Pelle estuvo jugando a lo largo de todo su set con los Killjoys al preguntarles: ¿Quieren a My Chemical Romance? y cuando ellos le contestaban que sí o gritaban de euforia, él remataba: “OK, pero antes... ¡más música de Los Hives!

La frase rápidamente se convirtió en un fenómeno en internet y desencadenó varios memes que seguramente se harán presentes en la merch o la presencia de la gente que vaya a verlos el próximo sábado en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez de Querétaro.