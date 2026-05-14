Bono reconoce políticas sociales de Sheinbaum durante encuentro en CDMX

Bono, activista, líder y cantante de la banda irlandesa de rock U2, tuvo un encuentro inesperado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien reconoció sus políticas sociales en materia de aumento al salario mínimo y salud. Desde el Teatro Hidalgo, el reconocido activista enfocado en la lucha contra la pobreza extrema no ocultó su asombro y simpatía hacia la mandataria mexicana.

“Dios mío, atención médica universal, has aumentado el salario mínimo, vienes a la Street Child World Cup, conoces a Edge y a mí. No sé cómo tienes tiempo”, expresó el cantante, quien ha sido nominado en tres ocasiones al Premio Nobel de la Paz, al sorprenderse por el espacio en la agenda de Sheinbaum Pardo para sostener el encuentro.

La participación de la jefa del Ejecutivo no estaba prevista en la agenda oficial. Sin embargo, en el marco de la visita de U2 a la Ciudad de México, ocurrió el encuentro entre Bono y The Edge, guitarrista de la emblemática banda, con la mandataria. Esta reunión surgió previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de Street Child World Cup, donde infancias y adolescencias marcadas por la vulnerabilidad de las calles compartieron un momento único.

Mediante su cuenta oficial de X, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró parte del diálogo con Bono, donde resaltó que la salud, la vivienda y la economía son derechos y no privilegios a los que debe tener acceso la población, principios en los que coincidieron.

La presidenta manifestó que en su gobierno se trabaja todos los días para construir un mejor país para las infancias y garantizarles un futuro prometedor, destacando los valores de la fraternidad universal: