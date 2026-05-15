Kylie Jenner revela la aterradora complicación que sufrió durante su segundo embarazo

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores al hablar con total sinceridad sobre una de las experiencias más difíciles que ha vivido: las complicaciones que enfrentó durante el embarazo de su hijo Aire.

La empresaria y fundadora de Kylie Cosmetics abrió su corazón durante una reciente entrevista en el pódcast Therapuss, donde reveló detalles que hasta ahora había mantenido en privado.

¿Qué le pasó a Kylie Jenner?

La celebridad explicó que todo comenzó apenas a las 12 semanas de embarazo, cuando empezó a sufrir fuertes dolores de espalda y una intensa ciática que afectó completamente su movilidad. Según relató, el dolor era tan severo que prácticamente dejó de poder caminar durante varias semanas.

Tenía un dolor lumbar horrible y muchísima ciática”, confesó durante la charla con el influencer Jake Shane.

Los médicos la mantuvieron en reposo absoluto por riesgo para el bebé. Foto IG Kylie Jenner

Kylie también explicó que, pese a sentirse físicamente mal, intentaba mantenerse activa y hacer ejercicio, aunque finalmente su cuerpo ya no se lo permitió. A esto se sumaron fuertes náuseas y cambios en sus hábitos alimenticios. La empresaria admitió que recurría constantemente a alimentos altos en carbohidratos y helado para sentirse un poco mejor durante esos meses.

¿Cuál fue la complicación en el embarazo de Kylie Jenner?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Kylie reveló que sufrió una dilatación prematura durante gran parte del embarazo. La influencer explicó que permaneció dilatada tres centímetros durante cerca de dos meses, situación que obligó a sus médicos a ponerla en reposo absoluto debido al riesgo que representaba para el bebé.

El bebé estaba bajando”, recordó, describiendo lo delicada que llegó a ser la situación.

El malestar fue tan intenso que llegó a no poder caminar durante semanas. IG kyliejenner

La experiencia terminó afectándola no solo físicamente, sino también emocionalmente. Kylie reconoció que el embarazo de Aire fue muchísimo más complicado de lo que imaginó y muy distinto al que vivió años antes con su hija Stormi. Debido al reposo obligatorio y las complicaciones médicas, Kylie Jenner contó que aumentó cerca de 29 kilos durante el embarazo.

La empresaria reveló que llegó a pesar alrededor de 95 kilos antes de dar a luz y explicó que gran parte del aumento estuvo relacionado con la inactividad y la ansiedad que atravesaba en ese momento. Aun así, dejó claro que no se arrepiente de nada y que toda la experiencia cambió por completo su perspectiva sobre la maternidad y su propio cuerpo.

Kylie explicó que tuvo dilatación prematura durante casi dos meses. IG kyliejenner

¿Cómo fue el primer embarazo de Kylie Jenner?

Durante la conversación, Kylie comparó esta experiencia con su primer embarazo, cuando esperaba a su hija Stormi a los 19 años junto al rapero Travis Scott.

Aunque confesó que en aquel momento sentía muchísimo miedo por convertirse en madre tan joven, aseguró que físicamente todo fue mucho más sencillo.

Kylie recordó que su embarazo de Stormi fue físicamente más sencillo. IG kyliejenner

La socialité recordó que estaba aterrada de contarle la noticia a sus padres y que durante semanas pensó en cómo reaccionaría su familia. Sin embargo, al final recibió apoyo total de sus seres queridos.

Había algo dentro de mí que sabía que quería hacer esto”, explicó sobre la decisión de continuar con el embarazo pese a la incertidumbre.

La celebridad habló de cómo la maternidad cambió su vida personal. IG kyliejenner

Las declaraciones de Kylie sin filtros sobre los cambios físicos, el miedo y las dificultades que vivió durante el embarazo de Aire, han mostrado una faceta mucho más vulnerable de la creadora de contenido.

Actualmente, Kylie comparte la crianza de Stormi y Aire con Travis Scott, de quien se separó oficialmente en 2023. Mientras tanto, la influencer continúa enfocada en sus negocios y en su vida personal, donde también ha dado de qué hablar por su relación con Timothée Chalamet.