Caso Jermaine: hermano de Michael Jackson enfrenta millonaria multa tras sentencia por abuso sexual

El nombre de Jermaine Jackson volvió a ocupar titulares internacionales después de darse a conocer que enfrenta una fuerte sanción económica derivada de un juicio civil por abuso sexual en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses, el hermano mayor de Michael Jackson perdió el proceso luego de no responder formalmente a la demanda presentada en su contra por Rita Butler Barrett.

Como resultado, un tribunal aprobó un fallo automático que podría obligar al cantante a pagar cerca de 6.5 millones de dólares como compensación por daños físicos y emocionales.

La noticia rápidamente provocó reacciones entre seguidores de la famosa familia Jackson y volvió a colocar el caso en el centro de la conversación pública.

¿De qué es acusado Jermaine Jackson?

La demanda fue presentada por Rita Butler Barrett, quien acusa a Jermaine Jackson de haber cometido una agresión sexual en 1988.

Según los documentos legales, la mujer aseguró que conocía al cantante desde tiempo atrás debido a conexiones personales y profesionales relacionadas con Motown Records, una de las compañías discográficas más importantes en la historia de la música.

En aquel momento, Jermaine Jackson mantenía una relación familiar directa con Berry Gordy, fundador de Motown, ya que estaba casado con Hazel Gordy, hija del empresario.

Members of the Jackson family, including Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson, and Marlon Jackson, attend the international premiere of "Michael," the biopic about pop legend Michael Jackson, in Berlin, Germany, April 10, 2026. REUTERS/Nadja Wohlleben REUTERS

La demandante afirmó que tanto ella como su esposo convivían dentro de ese mismo círculo social y musical, motivo por el cual conocían al integrante de la familia Jackson desde años antes.

De acuerdo con la denuncia, el presunto ataque ocurrió en la primavera de 1988, cuando Jermaine Jackson habría llegado inesperadamente a la residencia de Rita Butler Barrett en Encino, California.

La mujer sostiene que el cantante entró por la fuerza a la propiedad y posteriormente la agredió sexualmente. En su testimonio legal, aseguró que durante el incidente temió por su vida.

La acusación contra Berry Gordy

Uno de los elementos que más llamó la atención dentro del caso fue la acusación indirecta contra Berry Gordy.

Rita Butler Barrett declaró que, tras el supuesto ataque, informó de lo ocurrido al fundador de Motown Records al día siguiente.

Sin embargo, posteriormente acusó al empresario de presuntamente intentar encubrir la situación para proteger la imagen pública de Jermaine Jackson y evitar un escándalo mediático que afectara a la familia y al entorno musical relacionado con la compañía.

Se trata de un programa de seis episodios, que saldrá el 18 de noviembre, enfocado en Alejandra Jackson, la ex esposa de Jermaine, hermano de Michael, y los cinco hijos de ella. (Especial)

Hasta ahora, Berry Gordy no ha emitido declaraciones públicas recientes relacionadas con esta acusación.

¿Por qué el tribunal falló contra Jermaine Jackson?

La demanda fue presentada originalmente en diciembre de 2023, pero el caso tomó nueva relevancia este 2026 debido a la resolución judicial.

De acuerdo con los reportes legales, Jermaine Jackson no respondió a las notificaciones oficiales del tribunal ni compareció ante la corte para defenderse dentro del proceso civil.

Esa situación llevó a la jueza encargada del caso a emitir un fallo automático a favor de la demandante.

Los Jackson 5, con Tito, Marlon, Michael, Jackie y Jermaine aprendieron y llegaron a la fama por la 'mano dura' de su ya desaparecido padre. (AP)

En términos legales, esto significa que el tribunal dio por válidos los argumentos de la acusación debido a la ausencia de respuesta por parte del demandado.

Como consecuencia, el cantante enfrenta ahora una posible sanción económica multimillonaria.

Hasta el momento, Jermaine Jackson no ha publicado una postura extensa sobre la resolución ni ha ofrecido declaraciones detalladas respecto al caso.

¿Quién es Jermaine Jackson?

Jermaine Jackson es uno de los integrantes más reconocidos de la famosa dinastía Jackson y alcanzó notoriedad mundial como parte de The Jackson 5.

El grupo, formado junto a sus hermanos Jackie, Tito, Marlon y Michael Jackson, revolucionó la música durante las décadas de los años sesenta y setenta gracias a éxitos que marcaron a toda una generación.

Aunque Michael Jackson terminó convirtiéndose en la figura más famosa de la familia, Jermaine también desarrolló una carrera importante como cantante y compositor.

Además de participar en The Jackson 5, lanzó varios proyectos como solista y mantuvo presencia constante en televisión, entrevistas y homenajes relacionados con el legado de los Jackson.

En esta foto del 7 de julio del 2009, los hermanos Jackson _ atrás, de izquierda a derecha, Randy Jackson, Marlon Jackson y Tito Jackson, al frente Jermaine Jackson y Jackie Jackson _ cargan el ataúd con los restos de Michael Jackson en Los Ángeles. (AP)

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, Jermaine apareció frecuentemente en eventos públicos vinculados con la memoria del "Rey del Pop".

AAAT*