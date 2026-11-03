Johnny Depp abre la puerta a 'Piratas del Caribe 6', pero con una condición

Los fanáticos de la saga de películas “Piratas del Caribe” quisieran ver de nueva cuenta a Johnny Deep en su personaje icónico de Jack Sparrow y, ese sueño podría volverse realidad ya que confirmó que está abierto a interpretarlo nuevamente a su icónico en Piratas del Caribe 6, pero para que eso suceda se debe cumplir con una condición.

De acuerdo con un reporte publicado por The Hollywood Reporter, el actor estadunidense detalló en entrevista con Entertainment Tonight la verdadera motivación que lo llevaría a ponerse el parche y el sombrero pirata una vez más.

Las palabras de Deep dejan ver que, además esta podría ser la última aparición de Sparrow y todo para un objetivo final.

Si las cosas están exactamente donde deben estar en lo que respecta a cómo van a rematar la franquicia de Piratas… la única participación que realmente quiero tener, sinceramente, es solo despedirlos con un mejor tono", declaró Depp dando a entender que no desea ver como la franquicia cambia o puede terminar por agotarse, por lo que su deseo es darle un final digno.

¿Cómo Depp regresaría a ser Sparrow? La clave de Jerry Bruckheimer

La vía principal para concretar el retorno del nominado al Oscar recae en la figura del legendario productor Jerry Bruckheimer, quien ha respaldado públicamente al actor e impulsado las conversaciones para reincorporarlo a la saga a pesar de que, por un tiempo, fue bloqueado por el estudio ante los temas legales que afrontaba.

Iría a trabajar con [Jerry] Bruckheimer mañana para cualquier cosa. No importa… si es Jerry, confío en él. Tenemos una profunda amistad", enfatizó el actor.

Por su parte, Bruckheimer ha dejado en claro a medios como Entertainment Weekly que, aunque la sexta entrega se plantea como un reboot para agilizar la producción, busca incluir a Deep para que pueda darle vida a un persona que, originalmente, no estaba planeado de esa forma pero que se convirtió en éxito.

Él creó al Capitán Jack. Eso no estaba en la página; fue él haciendo un poco de Pepé Le Pew y Keith Richards", expresó el productor.

¿Por qué se terminó la relación entre Disney y Johnny Depp?

La ruptura entre la compañía del ratón y el actor ocurrió en medio de los mediáticos escándalos legales y acusaciones personales que envolvieran a Depp hacia finales de la década pasada.

Tras el estreno de La venganza de Salazar en 2017, Disney tomó distancia del proyecto original y congeló la continuidad de Jack Sparrow, optando por explorar alternativas de guion paralelas como una versión liderada por Margot Robbie e idear un reinicio general de la saga.