‘Toy Story 5’ ya tiene fecha de estreno en Disney+: ¿cuándo podrás verla desde casa?

Los fanáticos de una de las franquicias animadas más queridas tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de su más reciente aventura desde casa. ‘Toy Story 5’ llegará al catálogo de Disney+, después de su exitoso paso por las salas de cine.

Modo Toy Story 5 en WhatsApp Disney

¿Cuándo se estrenará ‘Toy Story 5’ en Disney+?

La producción de Disney y Pixar, volverá a reunir a personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes protagonizan una nueva historia que incorpora también a una generación de juguetes.

La quinta entrega de la saga estará disponible de manera exclusiva en Disney+ a partir del 23 de septiembre, por lo que los espectadores que no acudieron al cine podrán disfrutar de la película desde casa.

El lanzamiento en streaming se produce después de que la cinta tuviera una destacada respuesta en taquilla desde su estreno durante junio.

¿Qué tan exitosa fue la película en cines?

‘Toy Story 5’ se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. Desde su llegada a las salas, la cinta consiguió superar los 1,100 millones de dólares en recaudación a nivel mundial.

En América Latina, el desempeño también fue significativo, pues la película rebasó los 200 millones de dólares en taquilla y alcanzó más de 42 millones de espectadores.

La producción también recibió una respuesta favorable por parte de la crítica y el público. Entre sus reconocimientos se encuentran las certificaciones Certified Fresh y Verified Hot de Rotten Tomatoes, además de una calificación A otorgada por CinemaScore.

Foto IG Disney

¿Qué personajes regresan en ‘Toy Story 5’?

La nueva película recupera a varios de los personajes que han acompañado a los espectadores durante décadas.

Woody, Buzz Lightyear y Jessie forman parte nuevamente de esta aventura, que además introduce nuevos juguetes y plantea un nuevo capítulo dentro del universo de la franquicia.

La llegada de estos nuevos personajes busca ampliar la historia y presentar una generación diferente dentro del mundo de los juguetes.

¿‘Toy Story 5’ tendrá nueva música de Taylor Swift?

Como parte de la promoción de la película, también se lanzó una nueva versión en piano de “I Knew It, I Knew You”, tema original de Taylor Swift.

El material musical, acompañado por escenas de ‘Toy Story 5’, ya puede encontrarse en plataformas como Disney+, Spotify y Apple Music.

La canción fue escrita y producida por Swift junto con Jack Antonoff y forma parte de los contenidos relacionados con esta nueva entrega.¿Quién dirigió ‘Toy Story 5’?

La película está dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio de la Academia, quien también participó en la historia y el guion.

La cinta cuenta además con la codirección de Kenna Harris, mientras que Lindsey Collins y Jessica Choi participan como productoras. El guion fue desarrollado por Stanton y Harris a partir de una historia creada por Stanton.

Foto: Pixar

¿Dónde se pueden ver las anteriores películas de ‘Toy Story’?

Con la llegada de la quinta entrega, los seguidores podrán encontrar la colección completa de la franquicia en Disney+.

Ahora, ‘Toy Story 5’ se incorpora al catálogo para continuar la historia de una franquicia que, desde su primera película, se ha mantenido como una de las producciones animadas más reconocidas de Disney y Pixar.