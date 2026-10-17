Lo rural como fuente de conocimiento, en la Bienal de Arquitectura de Venecia

Desplazar la atención de la ciudad hacia los territorios rurales de México, como fuentes de conocimiento para la arquitectura del presente y del futuro. Ésta es la propuesta del proyecto Rural, que representará a México en la 20 Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, a realizarse del 8 de mayo al 21 de noviembre de 2027.

Propuesto por el estudio de arquitectura tapatío Macías Peredo Quirarte, con autoría de Salvador Macías, Magui Peredo, Diego Quirarte y Gonzalo Ugalde, Rural fue seleccionado por un jurado integrado por Fernando Ituarte, Pablo Landa, Alejandra de la Mora, Paloma Vera y Alejandra de la Paz, titular del INBA.

Su punto de partida es la inteligencia constructiva acumulada durante generaciones: las maneras de responder al clima, aprovechar los materiales disponibles y construir espacios vinculados con las condiciones y formas de vida de cada lugar.

“La cubierta constituye el eje de esta exploración, como elemento que articula la protección, las condiciones ambientales y las formas de habitar. A través de ella, el proyecto indaga en la capacidad de los saberes rurales para contribuir a la arquitectura contemporánea”, anunció el INBA en un comunicado.

El proyecto "Rural" propone desplazar la atención de la ciudad hacia el campo de México. Cortesía INBA.

El jurado valoró el carácter integral del proyecto como pabellón y la solidez con la que vincula una investigación de largo aliento con sus soluciones conceptuales, formales y museográficas.

Y reconoció la relevancia de un planteamiento que explora los cruces entre lo rural y lo urbano, la tradición y la experimentación, para ampliar las maneras de comprender y producir arquitectura.

Además de destacar la correspondencia entre el planteamiento conceptual y la experiencia arquitectónica que propone, así como la posibilidad de reconsiderar un elemento familiar –la cubierta– desde sus implicaciones formales, espaciales y sociales”.

La propuesta se vincula, apunta el INBA, con una pregunta central: cómo los materiales naturales y los saberes artesanales locales pueden convertirse en componentes de la construcción contemporánea.

Rural aborda esta cuestión desde las tradiciones constructivas mexicanas y su capacidad para conciliar la continuidad cultural con la experimentación arquitectónica”.

Macías Peredo Quirarte se fundó en Guadalajara en 2012. Su trayectoria comprende obra construida, investigación, docencia y proyectos expositivos. En 2014 recibió el reconocimiento Emerging Voices de la Architectural League of New York. Y ha participado en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia en 2016, 2018 y 2021.