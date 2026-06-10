Canciones del Mundial que fueron un éxito, además de Waka Waka de Shakira

Cada Copa Mundial de la FIFA deja momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha.

Además de los goles y las grandes figuras del futbol, la música ha jugado un papel fundamental para acompañar la emoción de cada partido. Algunas canciones oficiales lograron trascender el evento deportivo y se convirtieron en auténticos éxitos internacionales.

Aunque "Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira suele encabezar las listas de los himnos mundialistas más exitosos, no ha sido la única canción capaz de trascender el futbol.

"La Copa de la Vida", un himno inolvidable:

En Francia 1998, Ricky Martin marcó una época con "La Copa de la Vida", tema que rápidamente se convirtió en uno de los temasz más recordados en la historia de los Mundiales.

La energía de la canción, sumada al carisma del artista durante la ceremonia oficial, ayudó a impulsar su carrera a nivel internacional y se consolidó como un clásico deportivo.

Foto: Captura de video

El encanto de "Un'estate italiana":

Mucho antes de la era de las redes sociales, el Mundial de Italia 1990 dejó una de las melodías más emblemáticas con "Un'estate italiana", interpretada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini.

La canción destacó por su tono emotivo y aún hoy es recordada por aficionados al futbol de distintas generaciones.

"Wavin' Flag", un fenómeno global:

Aunque no fue la canción oficial de Sudáfrica 2010, "Wavin' Flag" de K'naan logró convertirse en uno de los temas más populares relacionados con aquella Copa del Mundo.

Gracias a su mensaje de esperanza y unión, así como a una exitosa campaña publicitaria internacional, la canción sonó en radios y eventos deportivos alrededor del planeta.

El ritmo brasileño de "We Are One":

Para Brasil 2014, la FIFA apostó por una mezcla de ritmos latinos y pop internacional con "We Are One (Ole Ola)", interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte.

Foto: Captura de video

El sencillo tuvo una amplia difusión mundial y se convirtió en una de las canciones más escuchadas durante el torneo.

Cuando la música también hace historia:

En cada Copa del Mundo, la música se convierte en un elemento fundamental para acompañar la pasión del futbol y conectar a millones de personas alrededor del mundo. Canciones como "La Copa de la Vida", "Un'estate italiana", "Wavin' Flag", "We Are One" y "Waka Waka" dejaron una huella que trascendió los estadios y las canchas. Ahora, con "Dai Dai", Shakira y Burna Boy buscan sumarse a esa lista de himnos inolvidables que forman parte de la memoria colectiva de los aficionados.