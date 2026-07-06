Muere Lauren Bennett, cantante de G.R.L. y voz de Party Rock Anthem, a los 37 años

Lauren Bennett, cantante británica recordada por formar parte de G.R.L. y por colaborar en el éxito mundial Party Rock Anthem de LMFAO, murió a los 37 años.

La noticia fue confirmada por sus excompañeras de G.R.L. a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde lamentaron la partida de la artista y destacaron el cariño, la alegría y los recuerdos que compartieron con ella.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte.

Excompañeras de G.R.L. despiden a Lauren Bennett

Las integrantes de G.R.L. compartieron un mensaje en el que expresaron su dolor por la muerte de Lauren Bennett.

“Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren”, escribieron.

En el comunicado, sus excompañeras señalaron que sus corazones están rotos y que no encuentran una forma sencilla de expresar lo mucho que significó para ellas.

“Siempre atesoraremos el amor, las risas y los incontables recuerdos que nos dio. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas y la extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre”, añadieron.

El mensaje cerró con una despedida: “Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”.

¿Quién fue Lauren Bennett?

Lauren Bennett nació en Inglaterra y comenzó su carrera musical en 2007, cuando se integró a Paradiso Girls, grupo creado por Robin Antin, fundadora de The Pussycat Dolls.

La agrupación lanzó en 2009 el sencillo Patron Tequila, con la participación de Eve y Lil Jon. Aunque el grupo tuvo una carrera breve, marcó el inicio de Bennett dentro de la industria pop.

Después de la separación de Paradiso Girls, Lauren continuó como solista y colaboró con distintos artistas, entre ellos will.i.am y CeeLo Green.

Sin embargo, su momento de mayor exposición internacional llegó en 2011.

La voz femenina de Party Rock Anthem

Lauren Bennett participó en Party Rock Anthem, el éxito de LMFAO junto a GoonRock que se convirtió en uno de los himnos más grandes de la década de 2010.

La canción alcanzó el número 1 en Estados Unidos, Reino Unido y otros países, y fue uno de los temas más escuchados y bailados de esa época.

Con su frase “Every day I’m shufflin’”, el sencillo se volvió parte de la cultura pop global, impulsado por su video, coreografía y presencia constante en fiestas, clubes, televisión y redes sociales.

Para muchos oyentes, Lauren Bennett quedó ligada para siempre a ese momento de euforia pop y electrónica que definió una generación.

Su etapa con G.R.L.

Después de su paso por Paradiso Girls y de sus colaboraciones como solista, Lauren Bennett se unió a G.R.L., grupo femenino que también surgió del entorno creativo de Robin Antin.

La agrupación lanzó temas como Vacation y colaboró con Pitbull en Wild Wild Love. También alcanzó reconocimiento con Ugly Heart, una de sus canciones más recordadas.

G.R.L. atravesó un momento trágico en 2014, cuando una de sus integrantes, Simone Battle, murió a los 25 años. Meses después, el grupo habló públicamente sobre el impacto emocional de esa pérdida.

La agrupación se disolvió posteriormente, aunque tuvo intentos de reactivación en años siguientes.