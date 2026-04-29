¿Quiénes son los hijos de Mariana Levy? Así es la vida de María, Paula y José Emilio

La historia de la familia de Mariana Levy sigue generando interés entre el público mexicano. A más de dos décadas de su fallecimiento, la vida de sus hijos continúa bajo la atención mediática, marcada por un legado artístico, relaciones familiares complejas y un crecimiento que ocurrió frente a los reflectores.

Aunque cada uno ha tomado caminos distintos, María, Paula y José Emilio comparten una historia en común: la de haber crecido tras una pérdida que impactó profundamente su entorno y que, con el paso del tiempo, también definió su relación con el medio del espectáculo.

¿Quiénes son los hijos de Mariana Levy? IG

¿Quiénes son los hijos de Mariana Levy y cuántos tuvo?

Mariana Levy tuvo tres hijos: María López Levy, Paula Fernández Levy y José Emilio Fernández Levy.

La primogénita nació de su matrimonio con el actor Ariel López Padilla. Años después, la actriz formó una nueva familia con José María Fernández Michel, conocido como “El Pirru”, con quien tuvo a sus dos hijos menores.

Cuando Mariana Levy falleció en 2005, sus hijos aún eran menores de edad. Desde entonces, la crianza de los dos pequeños estuvo acompañada por su ‘El Pirru’, y de Talina Fernández, su abuela.

Con el paso de los años, cada uno ha construido su propia identidad, con distintos niveles de exposición pública y cercanía al mundo artístico.

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María López Levy: la hija mayor

María López Levy, nacida el 28 de marzo de 1996, es la hija mayor y quien ha mantenido mayor visibilidad pública. Su carrera se ha enfocado en la fotografía, el modelaje y la creación de contenido digital, áreas en las que ha logrado consolidar un estilo propio.

Tras la muerte de su madre, fortaleció su vínculo con Talina Fernández, quien asumió un papel central en su crianza al adoptarla legalmente. Juntas desarrollaron proyectos digitales, entre ellos el podcast Platicando con mi abuela, en el que compartían anécdotas y reflexiones sobre distintas etapas de la vida.

En los últimos años, su nombre también ha estado vinculado a temas relacionados con la administración de la herencia familiar, lo que la colocó en el centro de la conversación mediática.

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Paula Levy: Su relación con su familia

Paula Fernández Levy, nacida en 2002, ha mantenido una presencia mediática intermitente. En años recientes ha buscado abrirse paso en el mundo del entretenimiento mediante su formación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Ha participado en proyectos de conducción junto a su hermano José Emilio, lo que refleja un acercamiento más directo al medio artístico. Sin embargo, también ha enfrentado momentos complejos, en especial por conflictos familiares relacionados con la herencia de su madre.

Tras la muerte de Mariana Levy, quedó bajo el cuidado de su padre, quien inició una relación con la cantante Ana Bárbara. Esta situación influyó en su crianza.

Durante su adolescencia vivió un tiempo con su abuela y después con su hermana María. En ambos casos tuvo conflictos por las reglas establecidas, por lo que decidió pedir apoyo a Ana Bárbara, quien le abrió las puertas de su casa en Estados Unidos. No obstante, Paula optó por regresar a México para enfocarse en su formación en el CEA.

En algún momento, Ana Bárbara señaló que Paula tenía problemas del corazón; sin embargo, antes de su fallecimiento, Talina Fernández desmintió esta información.

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José Emilio Fernández Levy: el hijo menor y su vínculo con el espectáculo

José Emilio Fernández Levy, nacido el 7 de julio de 2004, es el menor de los hijos de la actriz. Debido a la relación de su padre con Ana Bárbara, llegó a considerar a la cantante como una segunda figura materna.

Se ha distinguido por ser uno de los más mediáticos en la actualidad. Aunque no convivió con su madre, ha expresado en diversas ocasiones el impacto que su ausencia ha tenido en su vida.

En los últimos años ha incursionado en la conducción y ha participado en eventos públicos, lo que confirma su interés por el entretenimiento.

A pesar de la cercanía que mantuvo con Ana Bárbara, su relación se ha visto marcada por polémicas. La cantante lo acusó de haberla grabado sin su consentimiento dentro de su casa, con la intención de vender el material.

Por su parte, José Emilio ha sostenido que el distanciamiento con quien llamó su “mamá en la tierra” no se originó por ese hecho, sino por desacuerdos con la actual pareja de la cantante, Ángel Muñoz.

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Herencia y conflictos: la historia familiar que marcó a los hijos de Mariana Levy

Uno de los temas más recurrentes en la historia de los hijos de Mariana Levy es el relacionado con la herencia.

En 2023, el proceso legal para la distribución de bienes generó tensiones entre los hermanos. José Emilio y Paula señalaron públicamente desacuerdos sobre la administración de los recursos, lo que evidenció diferencias con su hermana mayor.

De acuerdo con sus declaraciones, el proceso ha sido complejo y ha provocado desgaste emocional. Estas diferencias han sido retomadas por distintos medios de espectáculos, que han seguido de cerca el caso.

A pesar de los conflictos, también han existido momentos de acercamiento entre los tres, sobre todo en situaciones familiares relevantes. Esto refleja una relación que evoluciona con el tiempo, marcada por episodios de distancia y reconciliación.

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La muerte de Mariana Levy: el hecho que marcó a su familia

La muerte de Mariana Levy conmocionó al espectáculo en México y cambió por completo la vida de sus hijos. La actriz falleció el 29 de abril de 2005, a los 39 años, tras sufrir un infarto provocado por un momento de tensión durante un intento de asalto, cuando se dirigía con su familia a un parque de diversiones.

Tras el fallecimiento, José María Fernández “El Pirru” inició una relación con la cantante Ana Bárbara, quien se integró a la dinámica familiar y participó en la crianza de Paula y José Emilio durante varios años.

Este contexto marcó la infancia de los tres hermanos, quienes crecieron entre cambios familiares y bajo la atención pública. Con el tiempo, cada uno ha recordado a su madre desde su propia experiencia, lo que mantiene vigente su legado en el ámbito personal y mediático.

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La vida de los hijos de Mariana Levy se ha desarrollado entre el recuerdo de su madre, la influencia de su familia y la atención mediática. María, Paula y José Emilio han construido trayectorias distintas, con intereses propios y formas diferentes de relacionarse con el espectáculo.

Su historia continúa en movimiento, con nuevos proyectos, retos personales y una dinámica familiar que sigue siendo parte del interés público.