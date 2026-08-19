Piratas del Caribe 6 tendría a Margot Robbie como protagonista: ¿Qué pasará con Johnny Depp?

Piratas del Caribe lleva casi una década lejos de los cines, pero Disney sigue trabajando para recuperar una de sus franquicias más exitosas. Los nuevos detalles apuntan a cambios importantes en la sexta película, incluida una nueva protagonista y el posible regreso de Johnny Depp.

Piratas del Caribe 6 prepara cambios importantes para la franquicia. Prime Video

Margot Robbie sería la protagonista de Piratas del Caribe 6

La nueva película de Piratas del Caribe no tendría al capitán Jack Sparrow como protagonista.

Reportes recientes señalan que la historia estaría centrada en un nuevo personaje interpretado por Margot Robbie, aunque Disney todavía no ha revelado quién será ni cómo llegará al universo de la franquicia.

La participación de Robbie no aparece de la nada. La actriz lleva varios años vinculada con el futuro de Piratas del Caribe. En 2020 comenzó a desarrollarse un proyecto encabezado por ella y escrito por Christina Hodson, guionista con quien trabajó en Aves de presa.

El proyecto atravesó diferentes cambios. En 2022, Robbie llegó a señalar que aquella película ya no seguiría adelante, pero el productor Jerry Bruckheimer aseguró posteriormente que la propuesta no estaba completamente descartada.

Para 2025, Bruckheimer confirmó que la actriz continuaba relacionada con los planes de la franquicia. Ahora, los nuevos reportes colocan a su personaje en el centro de la siguiente aventura y no únicamente en una película derivada.

Este cambio permitiría a Disney continuar la saga con nuevos personajes sin eliminar necesariamente todo lo ocurrido anteriormente. Y es ahí donde aparece nuevamente el nombre que ha acompañado a Piratas del Caribe desde su primera película.

Margot Robbie sería la protagonista de Piratas del Caribe 6. IG margotteliserobbie

¿Johnny Depp regresará como Jack Sparrow?

Johnny Depp está en conversaciones para regresar como Jack Sparrow, según confirmó Jerry Bruckheimer durante el evento D23. Sin embargo, hasta ahora el actor no está confirmado oficialmente en el reparto.

“Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en un guion y esperamos poder concretarlo”. , declaró el productor sobre las negociaciones y el desarrollo de la película.

De concretarse el acuerdo, el regreso tendría una diferencia importante frente a las últimas entregas. Reportes citados por medios estadounidenses indican que Jack Sparrow tendría un papel secundario, mientras que el personaje de Margot Robbie llevaría el peso de la nueva historia.

Por ahora no se conoce cuánto aparecería Depp ni cuál sería la participación de Sparrow dentro de la trama. Tampoco existe una fecha de estreno anunciada y el proyecto continúa en etapa de desarrollo mientras se trabaja en el guion.

Johnny Depp negocia su posible regreso como Jack Sparrow. Prime Video

¿Por qué Johnny Depp dejó Piratas del Caribe?

Johnny Depp interpretó por primera vez a Jack Sparrow en 2003, cuando Disney estrenó Piratas del Caribe. La maldición del Perla Negra. El personaje terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles de su carrera.

El actor apareció posteriormente en El cofre de la muerte, En el fin del mundo, Navegando aguas misteriosas y La venganza de Salazar. La última llegó a los cines en 2017 y desde entonces la saga no ha estrenado otra película.

Su futuro dentro de la franquicia quedó rodeado de incertidumbre durante el conflicto legal con su exesposa Amber Heard. Depp perdió en 2020 una demanda por difamación contra el periódico británico The Sun y dos años después protagonizó un juicio por difamación contra Heard en Estados Unidos.

El jurado estadounidense falló principalmente a favor de Depp en 2022, aunque también determinó que Heard había sido difamada en una de las declaraciones incluidas en su contrademanda. Ambos llegaron posteriormente a un acuerdo para cerrar el proceso de apelaciones.

Durante aquel juicio, Depp fue cuestionado sobre la posibilidad de regresar a Piratas del Caribe y aseguró que no volvería incluso ante una hipotética oferta de 300 millones de dólares y un millón de alpacas. Cuatro años después, las conversaciones para recuperar a Jack Sparrow están en marcha.