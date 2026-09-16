Fans de Ed Sheeran revenden los boletos para sus próximos conciertos tras la polémica con Macklemore

Después del anuncio de la salida de Macklemore del Loop Tour, quedarse sin teloneros y una serie de declaraciones que han ocasionado protestas (y apoyo), los fans de Ed Sheeran están revendiendo los boletos para sus próximos conciertos, incluyendo aquel que se realizará en el Gillette Stadium.

Para una parte de los seguidores del cantante de “Thinking out loud”, la expulsión de Macklemore generó un profundo malestar entre los asistentes. Al sentirse decepcionados por la forma en que la organización y Sheeran manejaron la situación tras los discursos del rapero en favor de Palestina, miles de compradores decidieron que ya no querían formar parte del evento.

Las plataformas de reventa de boletos en Estados Unidos y en la propia Ticketmaster están viendo un fenómeno: el desencanto del público puede golpear con fuerza la venta hasta del cantautor más taquillero de la década.

Ed Sheeran Instagram @teddysphotos

Fans de Ed Sheeran revenden los boletos para sus próximos conciertos

De acuerdo con data recopilada a través de redes sociales, fans de Ed Sheeran deshicieron revender los boletos para sus próximos conciertos del Loop Tour; esto como respuesta a la controversia generada por la salida de Macklemore y la postura del cantante ante el conflicto Israel-Palestina.

Según Ticketdata, en la plataforma de Ticketmaster, en los últimos tres días, las presentaciones en Filadelfia, Massachusetts, Atlanta, Charlotte, Arlington, Hollywood (Florida) y Tampa han bajado tanto de precio como de cantidad de venta.

En estadios que, de por sí, no habían hecho sold out, ahora se ven más lugares vacíos y un menor proceso de compra de boletos. La única ciudad donde aumentaron las ventas fue Indianápolis.

Fans de Ed Sheeran revenden los boletos para sus próximos conciertos Viagogo

En el Gillette Stadium, el cual fue el catalizador para los eventos transcurridos recientemente, los boletos ya vendidos comenzaron a aparecer en reventa en sitios dedicados a esto, como viagogo y vividseats.

Este fenómeno también se repitió en otras ciudades donde Sheeran todavía tiene que presentarse; una parte de los sheerios (nombre de su fandom), decidieron poner a la venta sus boletos incluso a un precio más barato que lo ofrecido en Ticketmaster.

Además, algunos de ellos se han manifestado en redes como X y TikTok, explicando que quieren cancelar los boletos pues ya no desean asistir al show.

Un amplio sector de los compradores originales ha manifestado que acudir al evento implicaría respaldar de forma implícita la censura ejercida contra los artistas que alzan la voz por causas sociales.

Consideran que la posición "neutral" y distante asumida por Sheeran desdibuja los valores que el artista solía transmitir en sus canciones. Vender la entrada por un precio simbólico es su manera de dejar asientos vacíos o castigar el ambiente del estadio, demostrando el descontento de la audiencia.

The Loop Tour Ticketmaster

¿Cuál es el precio de la reventa de boletos de Ed Sheeran?

De acuerdo con SeatGeek, la reventa de boletos de la presentación de Ed Sheeran en el Gillette Stadium comienza en 78 dólares (1,343 pesos); actualmente, muchos de los boletos cuentan con hasta un 30% de descuento.

En algunos otros estadios, se encuentran boletos disponibles en sitios de reventa a un precio mucho menor que en el canal oficial. Por ejemplo, para el show de este fin de semana en Filadelfia, en StubHub se ofrecen boletos hasta en 1,100 pesos.