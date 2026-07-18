"Te pido que me envíes fuerza": Aylín Mujica comparte doloroso mensaje tras la muerte de su hijo

Tras enfrentar en privado uno de los momentos más difíciles de su vida, Aylín Mujica decidió compartir un mensaje dedicado a su hijo Mauro Menéndez, cuya muerte conmocionó al mundo del espectáculo.

La actriz cubana utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar el dolor que siente por la pérdida de su hijo mayor, quien falleció durante un viaje a Barbados.

Con palabras cargadas de nostalgia, Aylín recordó la personalidad de Mauro y reconoció que aprender a vivir sin él será el reto más grande que tendrá que enfrentar.

"Mi corazón está devastado"

En su publicación, la actriz describió a Mauro como una persona que dejó una profunda huella entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, escribió.

Aylín también confesó que la ausencia de su hijo ha dejado un vacío imposible de llenar y aseguró que todavía le cuesta aceptar lo ocurrido.

Según expresó, aprender a vivir con ese dolor será el mayor desafío de su vida.

Aylín Mujica Foto: Cuartoscuro

La petición que conmovió a sus seguidores

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue la parte final de su despedida, donde la actriz le hizo una petición a su hijo.

Conmovida, escribió que confía en que Mauro se encuentra en un lugar mejor, pero le pidió que la ayude a encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante.

Vuela alto, mi amor. Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, expresó.

Aylín también aprovechó la publicación para agradecer las muestras de cariño que ha recibido por parte de amigos, compañeros de trabajo y seguidores desde que se dio a conocer la noticia.

Al finalizar su mensaje, reiteró el profundo amor que siente por su hijo.

Te amo con mi vida, mi Mau querido, concluyó.

La actriz dejó Colombia tras recibir la noticia

La tragedia sorprendió a Aylín Mujica mientras se encontraba fuera de casa.

La actriz participaba en las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP en Bogotá, Colombia, cuando recibió la noticia del fallecimiento de Mauro Menéndez.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín dejó inmediatamente el proyecto para viajar a Barbados, donde murió su hijo.

Una vez en la isla, tuvo que realizar el reconocimiento del cuerpo e iniciar los trámites necesarios para trasladarlo posteriormente a Miami.

Aylín Mujica con sus hijos Mauro y Alejandro. Foto de FB: Aylín Mujica

La primera reacción de Aylín en redes

Antes de publicar esta despedida, la actriz únicamente había reaccionado a una publicación del programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, donde se informó sobre la muerte de Mauro.

En aquella ocasión respondió con un breve mensaje que reflejaba el estado emocional que atravesaba.

"Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada", escribió junto a un emoji de corazón roto.

Ahora, con esta nueva publicación, Aylín decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores el enorme vacío que enfrenta tras la pérdida de su hijo.

Aylín Mujica reacción a post de Instagram Instagram

La familia también ha expresado su dolor

La despedida de la actriz se suma a los mensajes que en los últimos días han compartido otros integrantes de la familia.

Osamu Menéndez, padre de Mauro, reveló que estaba destrozado por la muerte de su hijo y que viajaba para buscar su cuerpo.

Por su parte, Yory Gómez, esposa de Osamu, publicó una emotiva carta en la que recordó el cariño que siempre sintió por Mauro y confesó que uno de los momentos más difíciles será explicarle al pequeño Oliver que su hermano mayor ya no volverá.

Las publicaciones de la familia han provocado una ola de solidaridad en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez?

Los primeros reportes indican que Mauro Menéndez falleció en Barbados mientras realizaba un viaje.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora, el joven DJ habría presentado complicaciones derivadas de una neumonía que presuntamente terminó desencadenando un infarto.

Mauro Menéndez Especial

Aunque la familia ha preferido mantener en reserva muchos detalles, las muestras de apoyo continúan llegando desde distintos sectores del medio artístico y de miles de seguidores que han acompañado a Aylín Mujica durante este difícil proceso.

Con su publicación, la actriz no solo despidió a su hijo, sino que también dejó claro el enorme amor que los unía y el profundo dolor que enfrenta tras una pérdida que, según sus propias palabras, cambiará su vida para siempre.