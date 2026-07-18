Lindsay Lohan enternece las redes con la felicitación de cumpleaños para su hijo

Aunque Lindsay Lohan continúa siendo una de las actrices más queridas de Hollywood, en los últimos años ha mostrado que su papel más importante es el de mamá. La protagonista de Un viernes de locos enterneció a sus seguidores al celebrar el tercer cumpleaños de su hijo, Luai, con un mensaje lleno de amor y gratitud.

En sus redes sociales, la actriz compartió un momento familiar junto a su esposo, Bader Shammas, y su pequeño, dejando ver lo feliz que se siente en esta nueva etapa de su vida.

Lindsay Lohan celebra el cumpleaños de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Lindsay Lohan publicó una tierna fotografía en la que aparece junto a su esposo y su hijo, Luai.

En la imagen, la actriz le da un cariñoso beso en la nuca a su pequeño, mientras que Luai besa a su papá, Bader Shammas. La postal estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que la actriz expresó lo mucho que ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre.

"Feliz tercer cumpleaños al mayor regalo de nuestras vidas, nuestro hermoso Luai. Iluminaste nuestro mundo desde el momento en que llegaste, y desde entonces cada día ha estado lleno de más amor, risas, propósito y gratitud de lo que jamás imaginamos".

La publicación conmovió a miles de seguidores, quienes felicitaron al pequeño y destacaron la felicidad que refleja la actriz en esta etapa como mamá.

Lindsay Lohan dedica un tierno mensaje a su hijo

Además de celebrar el cumpleaños de Luai, Lindsay aprovechó la publicación para compartir unas palabras que reflejan el profundo amor que siente por su hijo.

"Estamos muy orgullosos de ser tus padres. Esperamos que siempre seas fiel a tu hermoso corazón, que sueñes en grande, que seas valiente, amable y que nunca pierdas tu capacidad de asombro. Que este próximo año te traiga un sinfín de aventuras, felicidad y amor".

Con este mensaje, la actriz dejó ver que la maternidad se ha convertido en una de las experiencias más importantes y transformadoras de su vida.

¿Cuántos hijos tiene Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan y su esposo, Bader Shammas, se convirtieron en padres por primera vez en julio de 2023, con el nacimiento de su hijo Luai Shammas.

Desde entonces, la actriz ha compartido con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa familiar. Sin embargo, ha decidido mantener la privacidad de su hijo y evitar mostrar su rostro en redes sociales, una decisión que ha sido aplaudida por muchos de sus fans.

La publicación por el cumpleaños de Luai suma miles de reacciones y cientos de comentarios con felicitaciones y muestras de cariño para la familia. El festejo llegó apenas unos días después del cumpleaños de Lindsay Lohan, quien celebró un año más de vida el pasado 2 de julio.

Aunque protege la identidad de su pequeño, la actriz no ha dejado de compartir el inmenso amor que siente por él, demostrando que, más allá de su exitosa carrera, la maternidad ocupa hoy un lugar muy especial en su vida.