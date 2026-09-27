¿Cuántos premios Oscar ganó Maggie Smith y por cuáles películas?

Aunque muchos la recuerdan por interpretar a la profesora McGonagall en Harry Potter, Maggie Smith construyó una carrera en el cine mucho antes de llegar a Hogwarts. Su trabajo le permitió competir en distintas ocasiones por los premios Oscar.

La actriz británica, quien murió el 27 de septiembre de 2024 a los 89 años, participó en producciones cinematográficas, obras de teatro y series de televisión. Entre sus personajes más conocidos también se encuentra Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham en Downton Abbey.

Su trayectoria en Hollywood comenzó décadas antes de interpretar a estos personajes. Durante ese tiempo trabajó con distintos directores y consiguió el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Maggie Smith recibió seis nominaciones al Oscar y ganó dos estatuillas por The Prime of Miss Jean Brodie y California Suite. IG maggiesmithdaily

¿Cuántos premios Oscar ganó Maggie Smith?

Maggie Smith ganó dos premios Oscar y recibió seis nominaciones a lo largo de su carrera. La actriz obtuvo su primera estatuilla como protagonista y, nueve años después, volvió a ganar, esta vez en la categoría de reparto.

Sus dos victorias fueron por:

The Prime of Miss Jean Brodie (1969) . Ganó el Oscar a mejor actriz en la ceremonia de 1970.

California Suite (1978) . Obtuvo el premio a mejor actriz de reparto en la entrega de 1979.

La primera victoria llegó durante la 42.ª edición de los Oscar, celebrada el 7 de abril de 1970 en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. Smith competía contra Jane Fonda, Liza Minnelli, Geneviève Bujold y Jean Simmons.

En aquella ocasión, la Academia reconoció su interpretación de Jean Brodie, una profesora escocesa que utiliza métodos de enseñanza poco convencionales y ejerce una fuerte influencia sobre sus alumnas.

La película, dirigida por Ronald Neame y basada en la novela de Muriel Spark, presenta a una maestra que considera que sus estudiantes están destinadas a conseguir grandes cosas. Sin embargo, sus ideas y decisiones provocan conflictos dentro de la escuela.

Maggie Smith ganó su segundo Oscar en 1979 por California Suite, donde interpretó a una actriz nominada al mismo premio. Grosby Group

La película con la que Maggie Smith ganó su segundo Oscar

Uno de los datos más curiosos de la carrera de Maggie Smith es que ganó su segundo Oscar por interpretar a una actriz que pierde ese mismo premio dentro de una película.

En California Suite, Smith interpreta a Diana Barrie, una actriz británica que viaja a Los Ángeles junto a su esposo, Sidney Cochran, interpretado por Michael Caine. El motivo de su visita es asistir a la ceremonia de los Oscar, donde está nominada.

Diana espera conseguir la estatuilla, pero termina perdiendo. La situación provoca una serie de discusiones con su esposo que dejan al descubierto los problemas de su matrimonio.

La historia forma parte de una película que presenta distintas situaciones protagonizadas por huéspedes de un hotel de Beverly Hills. Cada segmento sigue a personajes diferentes y aborda sus conflictos personales mediante la comedia.

Por su interpretación, Smith ganó el Oscar a mejor actriz de reparto en 1979, durante la 51.ª edición de los premios. En aquella categoría también estaban nominadas Meryl Streep, Dyan Cannon, Penelope Milford y Maureen Stapleton.

Maggie Smith obtuvo dos premios Oscar durante su carrera, el primero en 1970 y el segundo en 1979. Grosby Group

¿Por qué otras películas fue nominada Maggie Smith al Oscar?

Además de sus dos victorias, Maggie Smith recibió otras cuatro nominaciones al Oscar. Su primera candidatura llegó incluso antes de protagonizar The Prime of Miss Jean Brodie.

Estas fueron las películas por las que compitió sin conseguir la estatuilla.

Othello (1965) . Recibió su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto en 1966 por interpretar a Desdémona, junto a Laurence Olivier.

Travels with My Aunt (1972) . Compitió como mejor actriz en 1973 por interpretar a Augusta Bertram, una mujer que involucra a su sobrino en una serie de viajes y aventuras.

A Room with a View (1985) . Fue nominada a mejor actriz de reparto en 1987 por su interpretación de Charlotte Bartlett.

Gosford Park (2001) . Consiguió su última nominación al Oscar en 2002 por interpretar a Constance Trentham, una aristócrata británica.

Su última candidatura llegó gracias a la película dirigida por Robert Altman que reúne a un grupo de aristócratas y empleados domésticos durante una reunión en una mansión inglesa, donde ocurre un asesinato.

En esta producción, Smith compartió créditos con Helen Mirren, quien también recibió una nominación como mejor actriz de reparto. Sin embargo, ninguna consiguió el premio, que finalmente obtuvo Jennifer Connelly por A Beautiful Mind.