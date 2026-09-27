¡Imposibles de olvidar! Los vestidos de Gwyneth Paltrow en los Oscar que cambiaron la moda para siempre
Repasamos los vestidos de Gwyneth Paltrow en los Oscar que marcaron su evolución y dejaron huella en la moda.
Gwyneth Paltrow no solo ha construido una extensa carrera en Hollywood; también ha dejado una huella imborrable en la historia de la moda. Desde sus primeros años frente a las cámaras, la actriz convirtió cada aparición en la alfombra roja en una declaración de estilo.
Gwyneth Paltrow y su historia en la moda
Su relación con la moda comenzó a llamar la atención mucho antes de ganar el Oscar. En febrero de 1998 apareció por primera vez en la portada de Vogue, mientras promocionaba Great Expectations, de Alfonso Cuarón.
Para entonces, diseñadores como Tom Ford y Karl Lagerfeld ya destacaban su elegancia, mientras la prensa especializada la consideraba una de las mujeres que mejor representaban el espíritu sofisticado de aquella década.
¿Cómo es el estilo de Gwyneth Paltrow?
El estilo de Paltrow se caracterizó por líneas depuradas, siluetas sobrias y una elegancia que evitaba la ostentación. Durante aquellos años llevó piezas de Calvin Klein, Gucci y Chloé, convirtiéndose en una presencia habitual entre las musas de los grandes diseñadores.
Su filosofía, además, parecía alejarse de cualquier estrategia cuidadosamente calculada. “Simplemente me encanta la ropa”, explicó en una entrevista con Vogue, al asegurar que sus elecciones eran más espontáneas que planificadas. Sin embargo, fueron los Oscar los que terminaron de convertirla en un referente de la moda.
Gwyneth Paltrow y sus looks más memorables en los Oscar
Paltrow acudió por primera vez a los Oscar en 1994, cuando tenía apenas 21 años. Eligió un vestido columna plateado palabra de honor, acompañado por un pequeño bolso y un collar de perlas que reflejaba el gusto minimalista que definiría buena parte de su trayectoria.
Dos años después regresó con un delicado slip dress blanco de tirantes y pequeñas lentejuelas. Aquella noche llegó acompañada por Brad Pitt, entonces su pareja, mientras él competía por el Oscar a mejor actor de reparto por 12 Monkeys.
El vestido rosa de Ralph Lauren que hizo historia en los Oscar de Paltrow
El gran momento llegó en 1999. Después del éxito de Shakespeare in Love, Paltrow consiguió el Oscar a mejor actriz y subió al escenario con uno de los vestidos más recordados de la ceremonia: un diseño rosa chicle de tafetán firmado por Ralph Lauren.
La silueta de tirantes finos, combinada con joyas de Harry Winston, creó una imagen romántica y delicada que terminó asociándose para siempre con su triunfo.
Las joyas tuvieron además un significado personal. Su padre, Bruce Paltrow, se las regaló después de la ceremonia y años más tarde la actriz volvió a utilizarlas durante su boda con Brad Falchuk, como homenaje a él.
2002: el polémico vestido de Alexander McQueen
No todos sus looks fueron recibidos con entusiasmo. En 2002, Paltrow apareció con un arriesgado Alexander McQueen compuesto por una voluminosa falda negra y un corsé transparente con cordones.
La propuesta fue duramente cuestionada en aquel momento, pero con los años adquirió una nueva lectura dentro de la moda. La propia actriz reconoció posteriormente que le seguía gustando el conjunto y que quizá simplemente había llegado demasiado pronto para la percepción de entonces.
2005: el estilo minimalista de Paltrow
Paltrow también demostró su capacidad para cambiar de registro. En 2005 apostó por un vestido palabra de honor de Stella McCartney, mientras que en 2007 lució una creación de Zac Posen con inspiración en el glamour del Hollywood clásico.
En 2011 apareció con un vestido recto de lentejuelas de Calvin Klein y posteriormente se cambió para interpretar Coming Home. Un año después protagonizó otro de sus momentos más icónicos con un espectacular vestido blanco asimétrico de Tom Ford, acompañado por una capa estructurada.
Aquella imagen se convirtió en una referencia del minimalismo sofisticado de las alfombras rojas.
2015 y el regreso al color rosa de Gwyneth Paltrow
Su última aparición en los Oscar antes de su regreso fue en 2015, cuando eligió un vestido rosa empolvado de Ralph & Russo, una elección que evocaba, sin copiarlo, el famoso Ralph Lauren que había llevado 16 años antes.
Después de más de tres décadas de carrera, sus looks demuestran que el verdadero impacto de un vestido no siempre depende de las tendencias del momento, sino en la historia del vestido y referencias.