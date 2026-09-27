¡Imposibles de olvidar! Los vestidos de Gwyneth Paltrow en los Oscar que cambiaron la moda para siempre

Gwyneth Paltrow no solo ha construido una extensa carrera en Hollywood; también ha dejado una huella imborrable en la historia de la moda. Desde sus primeros años frente a las cámaras, la actriz convirtió cada aparición en la alfombra roja en una declaración de estilo.

Gwyneth Paltrow y su historia en la moda

Su relación con la moda comenzó a llamar la atención mucho antes de ganar el Oscar. En febrero de 1998 apareció por primera vez en la portada de Vogue, mientras promocionaba Great Expectations, de Alfonso Cuarón.

Pocas actrices han construido una relación tan estrecha con la moda de las alfombras rojas como Gwyneth Paltrow. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Mario Anzuoni

Para entonces, diseñadores como Tom Ford y Karl Lagerfeld ya destacaban su elegancia, mientras la prensa especializada la consideraba una de las mujeres que mejor representaban el espíritu sofisticado de aquella década.

¿Cómo es el estilo de Gwyneth Paltrow?

El estilo de Paltrow se caracterizó por líneas depuradas, siluetas sobrias y una elegancia que evitaba la ostentación. Durante aquellos años llevó piezas de Calvin Klein, Gucci y Chloé, convirtiéndose en una presencia habitual entre las musas de los grandes diseñadores.

Antes de convertirse en un referente de la alfombra roja, Gwyneth ya destacaba como una de las grandes musas del minimalismo de los años 90. IG nicohabladecine

Su filosofía, además, parecía alejarse de cualquier estrategia cuidadosamente calculada. “Simplemente me encanta la ropa”, explicó en una entrevista con Vogue, al asegurar que sus elecciones eran más espontáneas que planificadas. Sin embargo, fueron los Oscar los que terminaron de convertirla en un referente de la moda.

Gwyneth Paltrow y sus looks más memorables en los Oscar

Paltrow acudió por primera vez a los Oscar en 1994, cuando tenía apenas 21 años. Eligió un vestido columna plateado palabra de honor, acompañado por un pequeño bolso y un collar de perlas que reflejaba el gusto minimalista que definiría buena parte de su trayectoria.

Desde su debut en los Oscar en 1994 hasta sus últimas apariciones, Gwyneth Paltrow dejó una colección de looks que sigue inspirando a la moda contemporánea. Grosby / IG nicohabladecine

Dos años después regresó con un delicado slip dress blanco de tirantes y pequeñas lentejuelas. Aquella noche llegó acompañada por Brad Pitt, entonces su pareja, mientras él competía por el Oscar a mejor actor de reparto por 12 Monkeys.

El vestido rosa de Ralph Lauren que hizo historia en los Oscar de Paltrow

El gran momento llegó en 1999. Después del éxito de Shakespeare in Love, Paltrow consiguió el Oscar a mejor actriz y subió al escenario con uno de los vestidos más recordados de la ceremonia: un diseño rosa chicle de tafetán firmado por Ralph Lauren.

El vestido rosa de Ralph Lauren de 1999 es uno de los looks más recordados de Gwyneth, especialmente porque lo llevó la noche en que ganó el Oscar a mejor actriz. Grosby

La silueta de tirantes finos, combinada con joyas de Harry Winston, creó una imagen romántica y delicada que terminó asociándose para siempre con su triunfo.

Las joyas tuvieron además un significado personal. Su padre, Bruce Paltrow, se las regaló después de la ceremonia y años más tarde la actriz volvió a utilizarlas durante su boda con Brad Falchuk, como homenaje a él.

2002: el polémico vestido de Alexander McQueen

No todos sus looks fueron recibidos con entusiasmo. En 2002, Paltrow apareció con un arriesgado Alexander McQueen compuesto por una voluminosa falda negra y un corsé transparente con cordones.

En 2002, Gwyneth Paltrow rompió con su imagen de elegancia clásica al lucir un polémico diseño de Alexander McQueen que años después fue reivindicado. Grosby

La propuesta fue duramente cuestionada en aquel momento, pero con los años adquirió una nueva lectura dentro de la moda. La propia actriz reconoció posteriormente que le seguía gustando el conjunto y que quizá simplemente había llegado demasiado pronto para la percepción de entonces.

2005: el estilo minimalista de Paltrow

Paltrow también demostró su capacidad para cambiar de registro. En 2005 apostó por un vestido palabra de honor de Stella McCartney, mientras que en 2007 lució una creación de Zac Posen con inspiración en el glamour del Hollywood clásico.

Calvin Klein, Stella McCartney, Zac Posen y Ralph & Russo también forman parte del extenso archivo de moda que la actriz construyó durante sus apariciones en los Oscar. Grosby

En 2011 apareció con un vestido recto de lentejuelas de Calvin Klein y posteriormente se cambió para interpretar Coming Home. Un año después protagonizó otro de sus momentos más icónicos con un espectacular vestido blanco asimétrico de Tom Ford, acompañado por una capa estructurada.

Aquella imagen se convirtió en una referencia del minimalismo sofisticado de las alfombras rojas.

El vestido blanco de Tom Ford que llevó en 2012 se convirtió en otro de sus grandes momentos de estilo, gracias a su capa estructurada y estética minimalista. Grosby

2015 y el regreso al color rosa de Gwyneth Paltrow

Su última aparición en los Oscar antes de su regreso fue en 2015, cuando eligió un vestido rosa empolvado de Ralph & Russo, una elección que evocaba, sin copiarlo, el famoso Ralph Lauren que había llevado 16 años antes.

Gwyneth eligió un romántico vestido rosa empolvado de Ralph & Russo, un guiño visual al legendario Ralph Lauren que llevó al recoger su estatuilla en 1999. Grosby

Después de más de tres décadas de carrera, sus looks demuestran que el verdadero impacto de un vestido no siempre depende de las tendencias del momento, sino en la historia del vestido y referencias.