Horacio Beamonte fue hospitalizado tras perder la conciencia: ¿qué le pasó al actor?

Horacio Beamonte volvió a preocupar a sus seguidores al compartir fotografías de una reciente estancia en el hospital. El actor de Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, acompañó las imágenes con un mensaje en el que contó qué le sucedió.

En su publicación, Beamonte explicó que todo comenzó después de aceptar un casting para el que tenía poco tiempo de preparación. Recibió los parlamentos alrededor de las 2:20 de la tarde y debía tenerlos memorizados a las 11:00 de la mañana siguiente. Para intentar llegar preparado, pasó la noche sin dormir.

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La situación le resultó difícil debido a la leucemia linfoblástica aguda que padece.

“Con la leucemia que padezco ya no es fácil desvelarme ni presionarme de esa manera”, explicó.

¿Por qué hospitalizaron a Horacio Beamonte?

Tras el desvelo, Beamonte comenzó a sentir un dolor de cabeza cada vez más intenso. El malestar llegó a ser tan fuerte que perdió el conocimiento y tuvo que recibir atención de urgencia. Los médicos le diagnosticaron una cefalea intensa o aguda.

“Hasta llegó un momento en que perdí la conciencia de tanto dolor y luego en el hospital con la morfina más todavía”, relató el actor. Durante su atención recibió morfina, tramadol, paracetamol, solución salina, dexametasona y difenidol, de acuerdo con la información que compartió sobre su hospitalización.

Horacio Beamonte

Por sus antecedentes de salud, el equipo médico le realizó una tomografía para investigar si el dolor de cabeza tenía relación con la leucemia. Según dio a conocer Horacio Beamonte, el estudio no encontró tumores ni infiltraciones de la enfermedad en el cerebro o las meninges que explicaran la cefalea.

Su estancia en el área de urgencias duró cuatro días. Después recibió el alta médica y volvió a casa para continuar su recuperación. En el mensaje con el que informó lo ocurrido también agradeció a su madre y a su hermana por haber estado con él en el hospital.

La enfermedad que padece Horacio Beamonte

El diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda del actor se hizo público en 2025, cuando su madre, la cantante y compositora Lucero Campos, informó que se encontraba gravemente enfermo. En aquella etapa, Horacio Beamonte pasó cerca de un mes hospitalizado y enfrentó otras complicaciones, entre ellas neumonía y una infección bacteriana.

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En agosto de 2026 informó que había acudido a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. También dio a conocer que firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación.

Horacio Beamonte ha expresado que optó por la ortotanasia, que permite seguir el curso de una enfermedad y recibir cuidados paliativos para aliviar el dolor y otros síntomas. Sobre su estancia más reciente en el hospital, dijo que le preguntaron nuevamente si quería someterse a quimioterapias sistémicas: