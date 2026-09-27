Detrás del imperio de Martha Debayle: Conoce a Juan Garibay, su inseparable esposo

Detrás de la exitosa trayectoria de Martha Debayle como comunicadora, empresaria y una de las figuras más reconocidas de los medios en México, existe una historia de amor que ha logrado mantenerse sólida con el paso de los años.

Se trata de su relación con Juan Garibay, a quien la conductora llama cariñosamente “Spiderman” y con quien ha construido una familia y un matrimonio que supera ya los 15 años.

¿Cómo se conocieron Martha Debayle y Juan Garibay?

La historia comenzó en 2009 gracias a Natalia Gil, una amiga que insistió en que Martha y Juan debían conocerse. El primer acercamiento, sin embargo, no fue precisamente como Debayle esperaba.

Martha Debayle y Juan Garibay se conocieron en 2009 gracias a una amiga en común y, aunque él inicialmente solo le ofreció su amistad, terminaron protagonizando una historia de amor. IG marthadebayle

Durante una conversación telefónica, Garibay le dejó claro que en ese momento solamente podía ofrecerle su amistad. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquella negativa inicial terminaría dando paso a un flechazo.

De acuerdo con lo que Martha ha contado sobre su romance, Juan quedó tan convencido de que había encontrado a la persona indicada que llegó a hablar de matrimonio pocas semanas después de conocerla.

Ambos habían pasado previamente por relaciones que no habían terminado de la mejor manera, por lo que comenzaron su historia con cierta cautela. Finalmente, decidieron apostar nuevamente por el amor y se casaron aproximadamente un año y medio después de aquel primer encuentro.

El flechazo entre Martha Debayle y Juan Garibay fue tan intenso que el empresario habría pensado en matrimonio apenas unas semanas después de conocer a la comunicadora. IG marthadebayle

Con motivo de uno de sus aniversarios, Debayle compartió en Instagram una fotografía de los primeros días de su relación junto a una imagen actual, acompañadas por la frase “Como empezó-como va”.

En el mensaje que dedicó a su esposo, destacó que habían pasado 5 mil 475 días eligiéndose mutuamente y aseguró que para ella el amor no solamente es un sentimiento, sino también una decisión.

¿Quién es Juan Garibay?

Aunque buena parte de la atención que recibe está relacionada con su matrimonio con Martha Debayle, Juan Garibay también ha desarrollado una trayectoria propia en el mundo empresarial.

Juan Garibay, conocido cariñosamente como “Spiderman” por Martha Debayle, también ha construido una trayectoria empresarial relacionada con la administración y gestión de flotillas. IG marthadebayle

Es conocido por su trabajo en el sector de administración de flotillas y ha estado al frente de ARG Fleet Management, compañía especializada en servicios relacionados con vehículos, mantenimiento y gestión de unidades.

Su faceta profesional, sin embargo, convive con un lado mucho más relajado que suele mostrar junto a Martha.

¿Cómo es la relación de Martha Debayle y Juan Garibay?

La pareja ha compartido escenas de su vida cotidiana, desde juegos de mesa hasta momentos románticos en casa. Entre sus actividades favoritas está el backgammon, disciplina en la que, según la propia comunicadora, Juan suele llevar ventaja.

La pareja se casó aproximadamente un año y medio después de conocerse y desde entonces ha compartido distintos momentos de su vida matrimonial con sus seguidores. IG marthadebayle

La complicidad entre ambos también ha quedado plasmada en diferentes videos y conversaciones en los que hablan de su matrimonio. En una de ellas, Garibay resumió su manera de entender el amor con una frase que llamó especialmente la atención: “El amor es como la energía”.

¿Cuántos hijos tiene Martha Debayle y Juan Garibay?

Uno de los aspectos más particulares de la historia de Martha y Juan es la manera en que integraron a sus respectivas familias. El matrimonio suma cinco hijos: tres de una relación anterior de Juan y dos hijas de Martha con su exesposo, Adolfo López Mungino.

Martha Debayle y Juan Garibay formaron una familia en la que conviven los hijos que ambos tuvieron durante sus relaciones anteriores, creando una dinámica familiar basada en el respeto. IG marthadebayle

La propia Debayle ha explicado que, cuando Juan llegó a su vida, ella ya tenía una familia y que el empresario comprendió desde el principio que el padre de sus hijas seguiría formando parte de ella.

De hecho, contó que Adolfo continuó siendo invitado a celebraciones familiares incluso después de su separación. La relación también tiene una curiosidad inesperada: Juan y Adolfo descubrieron que eran primos segundos.

La anécdota fue revelada durante una conversación radiofónica de la pareja y se convirtió en uno de esos detalles poco comunes de su historia. Con el paso del tiempo, Juan y Martha han demostrado que su dinámica va mucho más allá de las fotografías románticas.

A más de 15 años de haber iniciado su relación, Martha Debayle y Juan Garibay continúan compartiendo una historia en la que la complicidad tiene un papel fundamental. IG marthadebayle

Él mismo llegó a escribir sobre la experiencia de estar casado con una mujer tan ocupada como Debayle y, aunque bromeó sobre su ritmo acelerado y su interminable lista de pendientes, también describió compartir la vida con ella como “la más grande aventura y un placer”.

Así, mientras Martha continúa consolidando su faceta como empresaria y comunicadora, Juan Garibay permanece como una de sus figuras más cercanas: su esposo, compañero y “Spiderman”, el apodo con el que ella suele referirse al hombre que conoció hace casi dos décadas y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de su vida.