Nothing But Thieves abrazan y aman la imperfección

“¿No existe una cita filosófica que dice que todo adulto intenta volver a su infancia?”, pregunta Conor Mason, vocalista de Nothing But Thieves cuando se le cuestiona sobre esa vuelta que hizo la banda británica al rock alternativo y al grunge de los 90 en su nuevo disco Stray Dogs.

Y es que si bien la banda apareció en la escena musical mundial en 2012, fue la década de los 90 —aquella en la que la mayoría de los ladrones de Essex, Inglaterra, nacieron y crecieron— en la que la música de esos años se dividía simplemente en rock y pop compitiendo por la corona en la industria. Nirvana, Radiohead, Sonic Youth y Smashing Pumpkins lanzaban sonidos y letras de toda índole, y eso se quedó encarnado en el cerebro de los británicos para siempre.

Probablemente haya algo de eso, algo muy arraigado, yo diría que es más bien la sensación que evocan esas bandas: dejar las cosas más crudas y sin pulir. Lo que realmente buscábamos era capturar una sensación de vitalidad en este disco. Y creo que muchas de esas bandas de principios de los 90 —como los primeros discos de Radiohead, Sonic Youth y Smashing Pumpkins— fueron una gran influencia. Los inicios de Nirvana… gran parte de su música tiene un ligero toque de imperfección y caos.

“Y eso es lo que queríamos capturar. No se trataba necesariamente de decir ‘hagamos una canción como esta’. Simplemente nos gusta la música de los 90 y sus progresiones de acordes; es genial. Pero, fiel al estilo de Nothing But Thieves, el resultado siempre acaba siendo algo peculiar y extraño, aunque sigue sonando a nosotros”, compartió Conor en entrevista con Excélsior.

El vocalista acepta que sería imposible para la banda escribir una canción grunge pura, porque sabe que cambiaría a mitad de camino, pero finalmente algo que el grunge y el rock alternativo sembró en los 90 y cosecha ahora en estos adultos treintones es el amor por la imperfección… eso que hace que lo que hagan las personas tenga humanidad.

“Sinceramente, yo iría más allá: esperamos ser perfectos nosotros mismos y esperamos que los demás lo sean, y eso es jodidamente agotador, es ridículo; irónicamente, nos estamos convirtiendo en robots... al mismo tiempo que programamos robots. Es una locura la presión que siente la gente por ser perfecta: física, mental y en todos los aspectos, es como vivir en una olla a presión constante. Yo quiero abrazar la imperfección por completo, cosas tan simples como el amor y las relaciones... bueno, eso no es simple, pero me refiero a que la gente espera demasiado hoy en día.

Es como si nos hubieran malcriado con el ‘problema de elegir’ en todos los ámbitos de la vida; nadie cree ya en la belleza de crecer, de trabajar en las cosas... y en que las personas son imperfectas. Y eso me encanta: que la gente tenga defectos. Son hermosas, pueden estar rotas, pueden cometer errores y eso es una parte fundamental de nuestro discurso. Lo hablamos mucho en la banda; este disco resume esa idea, tanto temática como musicalmente. Tampoco somos perfectos en directo; nos equivocamos y la cagamos en el escenario todo el tiempo, y eso me gusta. Hay margen para el error en este disco, dejamos detalles que a veces suenan un poco irregulares o desafinados, y eso es genial”, agregó.

Familia por elección

Stray Dogs es el quinto disco de Nothing But Thieves Cortesía Sony Music

Durante tres años, Nothing But Thieves se dio la oportunidad de vivir, de sentir, de sanarse… y con todo ese bagaje, los cinco ladrones regresaron al estudio sólo para descubrir que, a lo largo de casi 15 años de carrera, han encontrado en la banda y en las personas que están a su lado en este viaje que sí son una verdadera familia.

“He estado pensando mucho en ello últimamente, precisamente en la palabra familia aplicada a la banda. Siempre he dicho que somos una familia, pero debe de ser una de las trayectorias más inusuales que existen, porque piensa en mis mejores amigos de toda la vida, los quiero muchísimo, pero no veo la vida a través de su prisma; ni a través del de mis amigos de casa, ni siquiera del de mi madre o mi padre. Los quiero, a mis hermanas y a todos ellos, pero... cada uno tiene su propia vida. En cambio, con la banda es algo muy peculiar, realmente compartes la perspectiva del otro; ves la vida de la misma manera.

“Están unidos, comparten sus valores morales, crecen juntos, sus posturas políticas evolucionan a la par, así como su visión del amor o de la salud mental. Y todo ocurre porque, cuando uno experimenta algo así, el otro también tiene que hacerlo. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer giras y mi salud mental estaba fatal, los chicos se vieron obligados a prestar atención a su propia salud mental, y cosas por el estilo. Eso no sucede con otros amigos. Es algo único; no se me ocurre ningún otro trabajo... quizás el ejército... es lo más parecido. Pero no se me ocurre ningún otro empleo en el que estés tan unido a los demás —como en un matrimonio— y en el que realmente tengas que compartir la vida. Es fascinante, me encanta”, dijo Conor con toda sinceridad.

Stray Dogs es su quinto disco de estudio y a lo largo de 12 canciones, los ingleses volcaron todas esas emociones y decidieron hacerlo todo diferente a cómo había sido… abrazaron su imperfección y liberaron esa presión que se vive hoy en día.

“Fue diferente, muy, muy diferente. Realmente se trató de volver a lo básico. Habíamos hecho un disco de sintetizadores muy pulido, con ideas de alto concepto, muchísimas capas y paisajes sonoros, y luego dijimos: ‘No quiero volver a hacer eso’. Nos sentamos y nos preguntamos: ‘¿Queremos componer un disco de rock? ¿Queremos simplemente coger unas guitarras, componer algunos riffs y usar una acústica para escribir canciones?’ Y los tres —Dom, Joe y yo, que somos quienes componemos los temas— todos estuvimos de acuerdo por unanimidad: sí, al cien por cien.

“Sabíamos que queríamos reaccionar y dar una respuesta a lo que hicimos en el disco anterior donde hicimos lo contrario, y se sintió muy bien. Fue muy necesario. Me siento con más energía para escribir ahora, justo después de haber terminado un álbum entero. Siento que quiero empezar otro porque creo que realmente hemos descubierto nuestra identidad, la esencia de Nothing But Thieves, en cuanto a nuestra forma de trabajar y de crear canciones; eso me entusiasma mucho. Intentamos capturar lo que somos en nuestra esencia más pura, Tuvimos que descubrir eso; ese fue el experimento. Y creo que lo logramos”, explicó.

Nothing But Thieves saldrá de gira el próximo año Cortesía Sony Music

México en la mira

En 2027 Nothing But Thieves saldrá de gira con Stray Dogs. Arrancarán en Europa en enero y en marzo llegarán a América del Norte… y no descartan la posibilidad de pisar de nueva cuenta suelo mexicano con este disco.

“Estaríamos en México todas las semanas si pudiéramos. Nos encanta; es muy divertido. Estamos definiendo las fechas, organizando la gira y planeando todo el calendario. Esas cosas aburridas entre bastidores que nadie ve, pero que llevan su tiempo organizar. Pero sí, por supuesto que volveremos allí lo antes posible”, concluyó.