El corte del verano: Penélope Cruz se suma a la tendencia del bob boy y renueva su imagen

Penélope Cruz vuelve a demostrar que, cuando se trata de estilo, sabe cómo marcar tendencia. La actriz española sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de imagen que ya está dando de qué hablar en el mundo de la belleza y la moda.

¿Cómo es el nuevo corte de cabello de Penélope Cruz?

Después de experimentar con distintas longitudes y tonalidades en los últimos meses, la ganadora del Oscar ha apostado por uno de los cortes que promete convertirse en el favorito del verano: el llamado boyfriend bob.

La actriz apostó por el llamado boyfriend bob, una versión relajada del clásico bob. Reuters

La transformación fue revelada por el reconocido estilista Dimitris Giannetos, responsable de los looks de celebridades como Amal Clooney, Eva Longoria y Demi Moore. A través de sus redes sociales, el experto compartió varias fotografías de Penélope luciendo su renovada melena, una propuesta fresca, sofisticada y con un aire desenfadado que encaja perfectamente con las tendencias actuales.

¿Cómo es un boyfriend bob?

El nuevo corte de la actriz se caracteriza por una longitud ligeramente superior a la mandíbula, con movimiento natural y una estructura menos rígida que la del clásico bob.

El cambio de imagen fue realizado por el estilista de celebridades Dimitris Giannetos. Reuters

Precisamente por esa apariencia relajada y sin esfuerzo, Giannetos decidió bautizarlo como boyfriend bob, una versión moderna que busca resaltar la textura natural del cabello y aportar un efecto juvenil.

Quería que su cabello se viera relajado y natural, como si hubiera pasado un día desde que salió del salón”, explicó el estilista.

Para lograrlo, evitó los acabados demasiado pulidos y apostó por un peinado lateral con volumen suave y un flequillo largo que enmarca delicadamente el rostro. El resultado fue una imagen elegante, pero accesible, perfecta para la temporada de calor.

Penélope acompañó su nuevo look con una clásica chaqueta de tweed de Chanel y un maquillaje discreto. Sombras suaves, rubor rosado y labios en tonos naturales completaron una propuesta que rápidamente generó elogios entre expertos en moda y belleza.

Los últimos cambios de look de Penélope Cruz

Lo más llamativo es que este cambio llega después de una serie de transformaciones capilares que la actriz ha experimentado durante las últimas semanas. A principios de mayo sorprendió con una melena más larga, llena de capas y reflejos rubios que aportaban volumen y luminosidad.

El corte destaca por su apariencia natural, fresca y fácil de mantener. Reuters

Más tarde volvió a oscurecer el cabello y estrenó un elegante clavi cut, un corte a la altura de la clavícula que presentó durante la temporada de Alta Costura de Chanel.

Sin embargo, parece que Penélope aún no estaba lista para detener sus experimentos. Ahora ha dado un paso más hacia las tendencias del verano con un estilo mucho más corto, práctico y fácil de mantener.

Además del corte, otro detalle que ha llamado la atención son las mechas en tonos miel y avellana que iluminan estratégicamente el rostro. Esta combinación aporta calidez y suaviza los rasgos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un cambio sutil pero favorecedor.

Las mechas miel y avellana aportan luminosidad y calidez a su nueva imagen. Reuters

El efecto resulta especialmente atractivo en cabellos castaños oscuros, ya que añade dimensión sin perder naturalidad.

Tras su reciente aparición en el Festival de Cannes para presentar la película La Bola Negra, la actriz continúa preparándose para nuevos proyectos internacionales, entre ellos The Invite, dirigida por Olivia Wilde.

Mientras tanto, su nuevo look ya se ha convertido en una referencia para quienes buscan inspiración de cara al verano.