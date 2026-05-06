De soltero eterno a enamorado: la historia de George Clooney y Amal Clooney

Durante años, George Clooney fue considerado uno de los solteros más codiciados de Hollywood. El actor, que este año celebra su cumpleaños 65, terminó protagonizando una de las historias de amor más sólidas e inspiradoras de la industria. Durante años, el actor aseguró que el matrimonio no estaba en sus planes… hasta que apareció Amal.

¿Cómo se conocieron George Clooney y Amal?

El flechazo ocurrió en 2013, en un escenario digno de película: la casa de George en Italia. Un amigo en común pidió llevar a una invitada a cenar, sin imaginar que ese encuentro cambiaría la vida del actor para siempre. Amal Alamuddin —hoy reconocida abogada internacional— llegó a la velada y, desde ese instante, la conexión fue inmediata.

Amal Clooney llegó a su vida de forma inesperada durante una cena en Italia. Reuters

Conversaron durante horas, sin prisa, como si se conocieran de toda la vida. Curiosamente, antes de ese encuentro, el propio agente de Clooney le había adelantado que esa mujer terminaría siendo su esposa. Una predicción que, en su momento, sonaba descabellada, pero que pronto cobraría sentido.

¿Cómo se enamoró George de Amal?

Tras aquella noche, la relación comenzó de forma poco convencional: correos electrónicos. Durante meses, George y Amal mantuvieron contacto constante a la distancia, compartiendo detalles de sus vidas y descubriendo que había algo más que una simple amistad. El primer encuentro formal llegó en Londres, donde él trabajaba en la posproducción de una película.

Su conexión fue inmediata y creció a través de correos electrónicos. Grosby

Esa cita confirmó lo evidente: lo suyo era especial. A partir de ahí, la historia avanzó a gran velocidad. En febrero de 2014, un viaje a África marcó un punto de inflexión. Mientras compartían una experiencia única en Kenia, George tuvo una certeza absoluta: quería pasar el resto de su vida con ella. Poco después comenzó a planear una propuesta de matrimonio que, como él mismo ha contado, cuidó hasta el más mínimo detalle.

¿Cuándo se comprometió George Cloone con Amal?

El 28 de abril de 2014, en la intimidad de su hogar, el actor preparó una cena romántica y escondió el anillo en un cajón. Amal, completamente sorprendida, tardó varios minutos en asimilar lo que estaba ocurriendo antes de decir que sí. Fue un momento espontáneo, lejos de cualquier protocolo, pero profundamente significativo.

La boda en Venecia fue uno de los eventos más glamorosos del año. IG amalclooneyofficial1

Meses después, el 27 de septiembre de 2014, la pareja selló su amor con una boda de ensueño en Venecia. Rodeados de amigos cercanos y celebridades, George y Amal protagonizaron uno de los enlaces más comentados del año. Desde entonces, su historia no ha dejado de evolucionar.

¿Cuántos hijos tiene George Clooney?

En 2017, dieron la bienvenida a sus gemelos, Alexander y Ella, una etapa que transformó por completo la vida del actor. Él mismo ha confesado que nunca imaginó ser padre, pero que con Amal todo cobró sentido. La familia se convirtió en su prioridad absoluta.

Más allá del ámbito personal, ambos han unido fuerzas en causas sociales. Juntos fundaron la Clooney Foundation for Justice, desde donde trabajan activamente en la defensa de los derechos humanos en distintas partes del mundo. Este compromiso compartido ha fortalecido aún más su vínculo.

A lo largo de los años, George ha sido transparente sobre el impacto que Amal tuvo en su vida. Ha admitido que, antes de conocerla, pensaba que lo tenía todo, sin darse cuenta del vacío que existía. Con ella, descubrió una nueva forma de felicidad, en la que el amor, la familia y el propósito van de la mano.

La pareja consolidó su relación con la llegada de sus gemelos en 2017. Reuters

Hoy, más de una década después de aquel primer encuentro, los Clooney no solo siguen tan enamorados como el primer día, sino que también se han consolidado como una de las parejas más admiradas del mundo. De soltero eterno a esposo y padre entregado, George Clooney demuestra que el amor puede llegar cuando menos se espera… y cambiarlo todo para siempre.