Película de The Legend of Zelda: Desactivan sus redes, no hay tráiler y temen retraso

El estreno de la película live-action de The Legend of Zelda enfrenta fuertes rumores de retraso en la industria cinematográfica. Aunque la fecha oficial de lanzamiento en cines marca el 30 de abril de 2027, recientes movimientos corporativos encendieron las alarmas entre los seguidores de la franquicia. La cuenta oficial de la cinta en la plataforma Instagram desapareció repentinamente de la red y generó intensas especulaciones sobre un ajuste drástico en el calendario de exhibición.

La desconfianza del público creció exponencialmente tras el desarrollo del reciente Nintendo Direct. Los fanáticos de los videojuegos esperaban ver el primer tráiler oficial de la superproducción, pero la compañía omitió cualquier avance promocional durante la emisión. Los ejecutivos japoneses solo confirmaron que la esperada obra se titulará simplemente The Legend of Zelda, sin revelar detalles de la trama principal, primeras imágenes de los actores o el logotipo definitivo de la entrega.

Benjamin Evan Ainsworth-san como Link en The Legend of Zelda. Sony Pictures y Nintendo

Esta ausencia publicitaria contrasta drásticamente con la abundancia de anuncios sobre otras entregas en el mismo evento, como el exitoso Zelda: Ocarina of Time Remake. Los reconocidos productores Shigeru Miyamoto de Nintendo y Avi Arad de Arad Productions guardan un silencio absoluto sobre el estado actual del costoso proyecto. Esta falta de comunicación genera gran incertidumbre, pues restan menos de seis meses para su supuesta llegada a la cartelera mundial.

El estatus de la producción y el rodaje

Las compañías Nintendo y Columbia Pictures (Sony) concluyeron el rodaje principal en abril pasado tras intensas semanas de trabajo. La producción utilizó deslumbrantes locaciones naturales en las regiones de Otago y Glenorchy, Nueva Zelanda, para capturar un tono de fantasía épica y realista. Los estudios programaron un año entero exclusivamente para la fase de posproducción, un plazo estándar para proyectos de esta magnitud que requieren de complejos efectos visuales.

El director Wes Ball, reconocido mundialmente por El corredor del laberinto y El reino del planeta de los simios, lidera esta ambiciosa adaptación cinematográfica. El elenco principal presenta a Benjamin Evan Ainsworth como el valiente héroe Link y a Bo Bragason en el icónico papel de la princesa Zelda. El actor Uli Latukefu encarna al temible villano Ganondorf, mientras que Dichen Lachman da vida al misterioso personaje de Impa.

Bo Bragason como Zelda en The Legend of Zelda Sony Pictures y Nintendo

El talentoso reparto de la producción también incluye a figuras como Yvonne Strahovski, Lydia Peckham, Graeme Gilby y una emotiva aparición póstuma del difunto actor Sam Neill. Con este equipo frente a las cámaras, las distribuidoras buscan adaptar la extensa mitología de los videojuegos de aventura y repetir el monumental éxito comercial que lograron recientemente con la cinta animada de Super Mario a nivel global.

La estrategia en cartelera y las posibles regrabaciones

La prensa especializada especula ahora sobre posibles regrabaciones del guion escrito por Derek Connolly y T.S. Nowlin. Filmar escenas adicionales elevaría significativamente el costo final del proyecto y justificaría un aplazamiento inminente en los cines. Miyamoto declaró anteriormente que el equipo creativo aspira a los más altos estándares de calidad y tomará todo el tiempo necesario para evitar lanzar una obra mediocre al exigente mercado actual.

Benjamin Evan Ainsworth (Link) y Bo Bragason (Zelda). Foto: Sony Pictures y Nintendo

La férrea competencia en la taquilla internacional representa otro factor de gran peso para los estrategas de las distribuidoras. Los grandes estudios de cine evitan constantemente programar estrenos en fechas saturadas por otras franquicias millonarias. Una modificación calculada en el calendario de estreno despejaría el camino de obstáculos y otorgaría a la saga de fantasía el protagonismo absoluto durante su vital fin de semana de apertura.

La presión sobre los creadores y directivos aumenta día con día ante el alto nivel de exigencia de la audiencia moderna. Una supervisión creativa estricta y directa por parte de Nintendo definirá el destino final de esta anticipada adaptación. Los próximos meses dictarán si el actual silencio promocional responde a una simple táctica comercial o si la película requiere urgentemente de más tiempo dentro de la sala de edición.